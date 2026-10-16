Un joven de 21 años fue detenido en Cipolletti después de ser acusado de robar elementos del supermercado Chango Más e intentar escapar. Un policía que trabajaba como adicional salió a perseguirlo por las calles de la ciudad, mientras se movilizaron efectivos de la Comisaría 24°. Las cámaras registraron parte de la persecución por als calles cercanas y el delincuente quedó a disposición de la Justicia.

Todo comenzó cerca de las 13.54 de este jueves 15 de octubre, cuando una empleada del supermercado se comunicó con al 911 RN Emergencias para alertar el robo. Un hombre había robado elementos del interior del comercio y un efectivo policial que prestaba servicio adicional salió detrás de él para intentar alcanzarlo.

La fuga quedó registrada en una cámara del sistema de videovigilancia urbano. Se puede ver como el delincuente es perseguido por un policía por el estacionamiento y luego continuó por calle Primeros Pobladores, en dirección sur. Sin detenerse allí, el joven dobló por Juan XXIII, mientras el uniformado seguía sus pasos. La persecución obligó a activar el procedimiento que terminó poco después.

Con la descripción del delincuente y el recorrido informado, los efectivos comenzaron la búsqueda por el sector. Finalmente, el procedimiento terminó en la intersección de Urquiza y Esmeralda, donde los uniformados interceptaron al joven y quedó detenido.

El joven de 21 años fue interceptado y detenido en la esquina de Urquiza y Esmeralda, en Cipolletti, tras la persecución policial.

Pero la intervención no terminó con esa interceptación. A las 14.30, se solicitó la verificación de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para buscar registros que aportaran información sobre lo sucedido. Las imágenes permitieron observar a un efectivo policial detrás de un hombre vestido de negro, que avanzaba por Primeros Pobladores hacia el sur y luego giraba por Juan XXIII.

De esa manera, el material fílmico permitió corroborar parte de la secuencia que había sido comunicada al sistema de emergencias. La intervención combinó el aviso inicial desde el comercio, el despliegue de los efectivos y la revisión de las imágenes para reconstruir el recorrido del sospechoso. El joven quedó detenido y a disposición de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.