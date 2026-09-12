Un auto y una camioneta chocaron de frente en Villa La Angostura: uno de los conductores manejaba borracho

Un auto Peugeot 308 y una camioneta Hyundai Tucson chocaron de frente durante la madrugada de este sábado 12 de septiembre en la avenida de Circunvalación de Villa La Angostura. Los primeros datos indican que la camioneta habría ingresado en contramano y que su conductor obtuvo un resultado positivo en el test de alcoholemia.

El impacto se produjo alrededor de las 4 y movilizó a efectivos de la Comisaría 28°, personal del Hospital de Villa La Angostura y trabajadores de la empresa Conevial. Los ocupantes de ambos vehículos fueron revisados en el lugar y, en principio, no presentaban lesiones de consideración.

Los primeros testimonios ubicaron al Peugeot 308 circulando desde Puerto Manzano hacia el barrio Las Piedritas. Según información de La Angostura Digital, sus ocupantes indicaron que al ingresar a la Circunvalación se encontraron de frente con la Hyundai Tucson, que avanzaba en sentido contrario al tránsito.

El conductor del Peugeot intentó esquivar la camioneta, pero no logró evitar el impacto. La colisión fue frontal y provocó daños importantes en la carrocería del automóvil.

La policía encontró los dos vehículos sobre la traza

Cuando los efectivos de la Comisaría 28° llegaron al lugar, encontraron al Peugeot detenido sobre la calzada. El vehículo presentaba importantes daños en su parte delantera, mientras que la Hyundai Tucson quedó atravesada sobre parte de la ruta y la banquina.

Los ocupantes de ambos vehículos fueron revisados en el lugar y, en principio, no presentaban lesiones de consideración.

Los agentes realizaron controles de alcoholemia a los dos conductores. El automovilista del Peugeot obtuvo resultado negativo, mientras que el conductor de la camioneta dio positivo. La graduación de alcohol en sangre no fue informada.

La zona donde ocurrió el choque presenta dificultades para la circulación durante la noche. El sector no cuenta con alumbrado público y las líneas que delimitan los carriles no están marcadas sobre el asfalto.

Salud asistió a los ocupantes tras el impacto

Una ambulancia y personal del Hospital de Villa La Angostura llegaron para evaluar a las personas que viajaban en ambos vehículos. Los controles iniciales no detectaron lesiones de consideración y no se informó sobre traslados de urgencia.

Después de la colisión, Conevial intervino para retirar los automotores de la traza. El operativo permitió liberar el sector y restablecer la circulación.

La investigación deberá determinar las circunstancias que llevaron a la Hyundai Tucson a desplazarse en sentido contrario y establecer cómo se produjo la colisión frontal. El resultado de los controles de alcoholemia quedó incorporado como uno de los elementos de la investigación.