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Policiales

Robo en Desarrollo Social de Centenario: barretearon una ventana y se llevaron monitores y útiles

Se analizarán cámaras de la zona para dar con los responsables. Hasta el momento no hay información de ellos ni del paradero de los elementos robados.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 10:22
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El lugar fue robado cuando no había nadie y el tránsito en la zona era mínimo.

En horas de la tarde del domingo se produjo una situación indignante en el Casco Viejo de Centenario. Las oficinas de Desarrollo Social del municipio fueron blanco de un robo donde se llevaron varios elementos. En el lugar se realiza la entrega y recepción de garrafas sociales cada semana.

De acuerdo a la información, los ladrones huyeron con monitores, una impresora y un CPU, además de útiles escolares. Autoridades municipales fueron alertadas del hecho y acudieron al lugar junto a efectivos policiales de la Comisaría Quinta.

Además se adelantó que serían relevadas cámaras de seguridad cercanas tanto particulares como la del Cento de Monitoreo Urbano que se encuentra a media cuadra sobre Intendente Pons. Por el momento se supo que no hubo testigos de lo ocurrido.

Afortunadamente los equipos que son utilizados por el personal actualmente no fueron sustraídos, lo cual no afectaría su funcionamiento en principio. 

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