El personal policial del Departamento Comando Radioeléctrico Zapala intervino durante la tarde del lunes tras la denuncia de un hecho de hurto ocurrido en inmediaciones de las calles Elena de la Vega y Chaneton.

El procedimiento se inició alrededor de las 17:30, cuando la víctima informó que autores desconocidos habían robado pertenencias del interior de su vehículo, que se encontraba estacionado en la vía pública.

A partir de los datos aportados sobre las características del presunto autor y los elementos robados, se desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Durante el patrullaje, los efectivos localizaron a un individuo que coincidía con la descripción brindada. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga a pie, aunque fue rápidamente alcanzado e identificado por el personal interviniente.

Recuperaron lo robado y será imputado

Como resultado del procedimiento, los uniformados lograron recuperar la totalidad de los elementos sustraídos, que se encontraban en poder del presunto autor al momento de la demora.

La situación fue informada a la Fiscalía Penal de Zapala, que dispuso la restitución de los bienes a su propietario, una vez acreditado que le pertenecían.

Asimismo, se ordenó la notificación de la imputación al involucrado por el delito investigado, quedando supeditado a la causa conforme a lo dispuesto por Ministerio Público Fiscal.