Un profesional de la salud de Neuquén recuperó todos los equipos médicos quirúrgicos que le habían robado de su vehículo en el barrio Huiliches. El instrumental tiene un valor de reposición superior a los 30 millones de pesos y fue localizado después de varios días de averiguaciones. Por el robo, la Policía identificó a un hombre de 28 años.

Los elementos habían sido sustraídos del interior de un auto que estaba estacionado en la vía pública. Para ingresar, dañaron el vehículo y se llevaron el equipamiento que el trabajador de la salud utilizaba en su actividad cotidiana.

El resultado permitió que el profesional volviera a contar con herramientas indispensables para su trabajo, cuyo costo de reposición supera los 30 millones de pesos

A partir de la denuncia, integrantes de la División Robos y Hurtos comenzaron a reunir información para reconstruir los movimientos de quien se había llevado los instrumentos. La búsqueda incluyó conversaciones con vecinos y la revisión de cámaras de seguridad de la zona.

Las cámaras y los testimonios permitieron reconstruir los movimientos

El análisis de las imágenes y los datos aportados por residentes del sector permitió orientar la búsqueda hacia un hombre de 28 años. Los efectivos lo encontraron en la vía pública y, en paralelo, avanzaron con las averiguaciones para dar con el equipamiento.

Finalmente, localizaron todos los elementos y los recuperaron. El resultado permitió que el profesional volviera a contar con herramientas indispensables para su trabajo, cuyo costo de reposición supera los 30 millones de pesos.

La recuperación completa tiene especial importancia por el uso específico de estos instrumentos. No se trata solamente de objetos de valor económico, sino de equipamiento necesario para el desarrollo de tareas médicas y quirúrgicas.

El hombre de 28 años quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que deberá definir los próximos pasos. Mientras tanto, el profesional de la salud pudo recuperar la totalidad del material que había perdido en el robo ocurrido en Huiliches.