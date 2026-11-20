Una investigación de la Policía de Río Negro terminó con un importante secuestro de materiales de la industria hidrocarburífera en un predio cercano a Catriel. Los efectivos encontraron 114 caños tubing (tubería de producción), herramientas y prendas de vestir que podrían aportar pistas para esclarecer la sustracción. La pesquisa busca determinar quiénes participaron del robo y qué destino tenían los elementos.

El robo de materiales utilizados en la industria petrolera llevó a la Policía de Río Negro hasta un predio ubicado en cercanías de Catriel. Allí, después de una investigación, los efectivos realizaron un allanamiento que permitió encontrar 114 caños tubing de distintas dimensiones, además de herramientas y prendas de vestir que ahora quedaron incorporadas a las actuaciones judiciales.

Cómo hallaron los caños robados cerca de Catriel

El procedimiento se concretó el jueves y estuvo a cargo de personal de la Comisaría 9°. Durante la requisa, los uniformados localizaron 97 caños de tubing de 3 pulgadas y media, con longitudes que iban de los seis a los nueve metros. A ese cargamento se sumaron otros 17 caños de las mismas características, aunque de tres metros de largo.

La cantidad de material encontrado convirtió al procedimiento en un resultado importante para la investigación. No se trataba de herramientas menores ni de elementos de uso doméstico: los caños forman parte de los insumos utilizados en la actividad hidrocarburífera y su sustracción representa un perjuicio para el funcionamiento de las operaciones petroleras.

Pero el allanamiento no terminó con el hallazgo de los caños. Los policías también secuestraron una amoladora con disco de corte, un par de borceguíes, dos camisas de jean con la inscripción "Sima Ingeniería", una boina negra y una bombacha de gaucho. Todos esos elementos podrían aportar información para reconstruir cómo se produjo la maniobra y establecer quiénes estuvieron involucrados.

El resultado fue comunicado a la fiscal interviniente, que dispuso las medidas correspondientes para continuar con la investigación.