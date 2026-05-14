Robó lácteos en un supermercado y el dueño lo atrapó: por las cámaras descubrieron que ya había robado días antes

Un hombre fue detenido este miércoles tras intentar sustraer productos lácteos de un supermercado céntrico. El hecho se registró alrededor de las 12:50 en la intersección de calles San Martín y 20 de Junio de la ciudad de Neuquén, luego de un llamado al Centro de Operaciones Policiales que alertó sobre la situación.

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Tercera entrevistó al propietario del comercio, quien explicó que había retenido al sospechoso mientras intentaba retirarse del local sin abonar la mercadería. Según el denunciante, el sujeto habría protagonizado un incidente similar el día anterior, situación que pudo ser confirmada mediante las grabaciones de las cámaras de seguridad del supermercado.

La rápida acción del comerciante y la policía evitó que el hurto se consumara.

Tras ser trasladado a la dependencia policial, se verificó la identidad del detenido. El operador de turno confirmó que el hombre contaba con un pedido de captura vigente en el marco de una causa caratulada como “robo simple”, emitido el 9 de abril de 2026 por la Dra. María Soledad Rangone.

La intervención policial permitió que el individuo quedara a disposición de la justicia. Por disposición judicial, se estableció que sería trasladado este jueves a la Ciudad Judicial, donde se realizará la audiencia de formulación de cargos correspondiente.