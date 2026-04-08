El asistente letrado Luciano Vidal solicitó la prórroga del plazo de investigación y de las medidas de coerción contra A.A.Q. y R.A.F., un hombre y una mujer imputados por un robo ocurrido en un supermercado de Neuquén, en el que una de las víctimas fue gravemente herida.

Cómo fue el ataque de hace cuatro meses

El hecho ocurrió el 1 de diciembre de 2025 por la noche, dentro de un hipermercado Carrefour, donde los imputados cometieron cuatro robos contra trabajadores del lugar.

Según la acusación, utilizaron un martillo para reducir a las víctimas, robarles teléfonos celulares y luego atarlas en el sector de carga y descarga. Posteriormente, A.A.Q. atacó a otra víctima cuando se retiraba del lugar, aplicándole múltiples golpes en la cabeza que le provocaron fracturas de cráneo y lesiones de gravedad.

Tras esto, ambos huyeron de la ciudad, se descartaron de prendas y del arma utilizada y fueron detenidos días después en Puerto Madryn.

Los hechos fueron calificados como dos robos simples y dos robos con arma impropia, en concurso real, en concurso con homicidio criminis causa en grado de tentativa.

Durante la audiencia, Vidal explicó que resta producir medidas de prueba relevantes, entre ellas una pericia sobre un disco rígido dañado que podría contener imágenes del ataque, análisis de ADN sobre elementos secuestrados y estudios comparativos de filmaciones.

Riesgos considerados

En relación con las medidas cautelares, el fiscal sostuvo que continúan los riesgos procesales que motivaron su imposición inicial. En particular, remarcó el peligro de fuga y la conducta posterior de los imputados, quienes abandonaron la ciudad inmediatamente después del hecho y fueron detenidos en otra provincia tras un operativo policial.

También señaló el riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que las víctimas son testigos directos y trabajadores del mismo establecimiento. Además durante el hecho dañaron cámaras de seguridad y en la huida ambos imputados se descartaron de elementos vinculados al delito, conductas interpretadas como intentos de procurar impunidad.

Qué sostuvo el juez

Al resolver, el juez de garantías Juan Guaita consideró que los riesgos procesales continúan vigentes. En particular, ponderó la gravedad del hecho, la solidez de la imputación y la conducta de fuga posterior.

En ese contexto, dispuso prorrogar por dos meses el plazo de investigación. Asimismo, mantuvo las prisiones preventivas de A.A.Q. y de R.A.F., en este último caso bajo la modalidad domiciliaria, ya que cursa un embarazo de riesgo.