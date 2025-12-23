En una audiencia realizada este lunes en la Ciudad Judicial de Neuquén, representantes del Ministerio Público Fiscal acusaron a un hombre y una mujer por una serie de hechos ocurridos dentro del hipermercado Carrefour, ubicado sobre avenida Olascoaga al 350, en la capital provincial.

La acusación estuvo a cargo del asistente letrado Luciano Vidal y la asistente letrada Agustina Wouterlood, integrantes de la fiscalía de Robos y Hurtos.

Cómo fue el robo dentro del hipermercado

Según la teoría del caso, el 1 de diciembre de 2025, entre las 21:45 y las 22:56, un hombre y una mujer ingresaron al comercio simulando ser clientes. Recorrieron las góndolas y se apoderaron de precintos, martillos y sogas.

Luego accedieron al sector de depósito, donde permanecieron ocultos dentro del local hasta el horario de cierre.

Ataque a los guardias de seguridad

Tras el cierre, los imputados atacaron a dos guardias de seguridad, a quienes golpearon y redujeron con sogas y precintos, para luego sustraerles teléfonos celulares. Minutos después aparecieron otros dos guardias, que también fueron golpeados y reducidos de la misma manera.

Intento de eliminar pruebas y brutal agresión

Después de reducir a los cuatro guardias, el hombre se dirigió al sector de monitoreo con el objetivo de destruir las grabaciones de seguridad. Allí atacó a una trabajadora de seguridad encargada de las cámaras.

En ese momento, otro empleado escuchó ruidos y se acercó al lugar. Al verse descubierto, el hombre lo atacó y lo golpeó reiteradamente en la cabeza con un martillo, con intenciones de matarlo, provocándole múltiples fracturas de cráneo.

Finalmente, tras dañar parte del sistema de grabación, la pareja huyó del lugar con los celulares robados.

Detención en Chubut

En el marco de la investigación, un hombre y una mujer fueron detenidos doce días después de los hechos en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, y trasladados a Neuquén para la audiencia judicial.

Delitos imputados y decisión judicial

Los representantes del Ministerio Público Fiscal atribuyeron a los imputados los delitos de:

Robo simple (dos hechos)

Robo con arma impropia (dos hechos)

Homicidio criminis causa en grado de tentativa, en concurso real

El juez de garantías Lucas Yancarelli dio por formulados los cargos por todos los delitos, excepto el daño, y resolvió imponer prisión preventiva por cuatro meses, un plazo menor al solicitado por la fiscalía.

Además, el magistrado fijó en cuatro meses el plazo para concluir la investigación.