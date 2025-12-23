Tras su detención e imputación, se difundieron las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron a la pareja involucrada en el robo al hipermercado Carrefour y en la agresión a los empleados del establecimiento. En la filmación se puede ver la violencia con la que redujeron a las víctimas para llevar adelante el crimen.

Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, el 1 de diciembre de 2025, entre las 21:45 y las 22:56, un hombre y una mujer ingresaron al supermercado ubicado en avenida Olascoaga al 350, en la capital provincial, simulando ser clientes. Recorrieron las góndolas y se apoderaron de precintos, martillos y sogas.

Luego accedieron al sector de depósito, donde permanecieron ocultos dentro del local hasta el horario de cierre. Los imputados atacaron a dos guardias de seguridad, a quienes golpearon y redujeron con sogas y precintos, para luego quitarles los teléfonos celulares.

La filmación que no pudieron arruinar

Minutos después aparecieron otros dos guardias, que también fueron golpeados y reducidos de la misma manera. Después de reducir a los cuatro guardias, el hombre se dirigió al sector de monitoreo con el objetivo de destruir las grabaciones de seguridad. Allí atacó a una trabajadora de seguridad encargada de las cámaras.

En ese momento, otro empleado escuchó ruidos y se acercó al lugar. Al verse descubierto, el hombre lo atacó y lo golpeó reiteradamente en la cabeza con un martillo, con intenciones de matarlo, provocándole múltiples fracturas de cráneo.

Finalmente, tras dañar parte del sistema de grabación, la pareja huyó del lugar con los celulares robados.

Detenidos en Chubut

Doce días después de los hechos en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, y trasladados a Neuquén para la audiencia judicial.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal atribuyeron a los imputados los delitos de: robo simple (dos hechos), robo con arma impropia (dos hechos) y homicidio criminis causa en grado de tentativa, en concurso real.

El juez de garantías Lucas Yancarelli le impuso prisión preventiva por cuatro meses y, el mismo plazo, para concluir la investigación.

