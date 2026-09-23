Un hombre de 34 años fue detenido luego de ingresar al sector de carnicería de un supermercado de la zona oeste de Neuquén, sustraer distintos elementos y agredir físicamente a un empleado de seguridad privada, quien sufrió un hematoma en uno de sus ojos.

El hecho ocurrió durante la noche del martes 22 de septiembre, en inmediaciones de las calles Violeta Parra y Villaguay, en el barrio Unión de Mayo. La intervención comenzó cuando un efectivo de la División Centro de Monitoreo Urbano observó, a través de un domo de videovigilancia, a un sujeto que salía del depósito del supermercado mediante maniobras de escalamiento.

El detenido robó elementos de la carnicería y agredió a un empleado de seguridad durante la fuga.

La situación fue comunicada de inmediato a través de la frecuencia policial. Un móvil de la Comisaría 21 acudió al lugar y logró interceptar al sospechoso, quien posteriormente fue trasladado a la dependencia policial.

Robó y agredió a un trabajador

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre habría ingresado al sector de carnicería y tomado distintos elementos. Durante el episodio, además, habría atacado a un trabajador de seguridad privada que intentó intervenir, provocándole una lesión en uno de sus ojos.

Las imágenes y las primeras actuaciones permitieron establecer, además, que mientras intentaba escapar por una escalera, el sospechoso habría entregado los elementos sustraídos a otra persona que lo esperaba en un vehículo. Tras recibirlos, esa persona se retiró del lugar.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se iniciaron las actuaciones correspondientes por el delito de robo. En tanto, continúa la investigación para determinar con precisión la totalidad de los elementos sustraídos y establecer la posible participación de otras personas en el hecho.