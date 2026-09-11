El violento robo cometido en el supermercado Carrefour de la ciudad de Neuquén, un hecho que generó conmoción por el brutal ataque a un empleado y que quedó registrado por las cámaras de seguridad, terminó con una condena para la pareja acusada.

El tribunal integrado por la jueza Carina Álvarez y los jueces Luis Giorgetti y Lucas Yancarelli homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa, mediante el cual Armando Augusto Quintana fue condenado a 10 años de prisión y Rosario Agustina Fernández a seis años.

Los jueces Lucas Yancarelli, Carina Alvarez y Luis Giorgetti integraron el tribunal que homologó el acuerdo.

Los dos reconocieron su responsabilidad en un procedimiento abreviado por distintos delitos, entre ellos encubrimiento por receptación dolosa, hurto agravado de un vehículo dejado en la vía pública, robo simple y robo agravado por la utilización de un arma impropia. En el caso de Quintana, además, fue condenado por lesiones graves agravadas por haber sido cometidas para ocultar otro delito.

El asalto que conmocionó a Neuquén

El episodio más grave ocurrió el 1 de diciembre de 2025, cuando la pareja ingresó al supermercado Carrefour simulando ser clientes y permaneció oculta dentro del local hasta el cierre.

Con el comercio ya vacío, redujeron a los guardias de seguridad, los ataron y los golpearon con un martillo. Luego se dirigieron al Centro de Monitoreo, donde atacaron a una empleada que se encontraba trabajando.

La pareja ingresó al Carrefour simulando ser clientes y permaneció oculta hasta el cierre del comercio.

En ese momento, el empleado Maximiliano Ferrer ingresó para auxiliar a su compañera y fue brutalmente agredido por Quintana, quien lo golpeó reiteradamente con un martillo en la cabeza y el rostro. La víctima sufrió múltiples fracturas de cráneo y maxilar, lesiones que le dejaron secuelas permanentes. Tras el ataque, los delincuentes escaparon.

Los detuvieron en Puerto Madryn

La investigación avanzó con el análisis de las cámaras de seguridad del supermercado, cuyos registros permitieron reconstruir gran parte de la secuencia del robo. También fueron incorporados testimonios de víctimas y testigos, pericias genéticas, actuaciones policiales e informes médicos.

Quince días después del hecho, la Policía logró localizar y detener a Quintana y Fernández en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, donde ambos quedaron a disposición de la Justicia para continuar con el proceso penal.

Qué valoró el tribunal para dictar las condenas

Al homologar el acuerdo, los jueces consideraron que las penas resultaban proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos y a las pruebas reunidas durante la investigación.

Como atenuantes, tuvieron en cuenta que ambos no registraban antecedentes penales, reconocieron su responsabilidad, manifestaron voluntad de resolver el conflicto, tenían hijos menores de edad y presentaban consumo problemático. Como agravantes, valoraron la cantidad de hechos y víctimas involucradas y, particularmente en el caso de Quintana, la violencia ejercida durante el ataque y la magnitud de las lesiones provocadas al empleado del supermercado.