Una bajante excepcional del lago Mari Menuco dejó al descubierto un registro del pasado que había permanecido oculto durante millones de años. Santiago Aduriz, un niño de la zona, observó el terreno y detectó huellas fosilizadas de aves junto a los rastros de grandes saurópodos, los dinosaurios herbívoros que habitaron la Patagonia durante el Cretácico.

La observación de Aduriz permitió localizar las marcas y puso en marcha un relevamiento científico para identificar, documentar y proteger los registros. Las huellas de aves tienen un valor especial para los investigadores. Estos rastros conservan información que los huesos no siempre pueden aportar y permiten reconstruir aspectos del comportamiento de los animales y de los ambientes que ocuparon.

Las huellas también aportan una mirada diferente sobre los dinosaurios y las aves que habitaron este territorio.

El hallazgo también suma una nueva pieza al registro paleontológico de Neuquén. Las marcas aparecen asociadas a las huellas de enormes saurópodos y permiten observar, en un mismo sector, rastros dejados por animales de diferentes tamaños y características.

Los investigadores relevaron las huellas descubiertas en Mari Menuco

El relevamiento estuvo a cargo de Juan Porfiri y Domenica Dos Santos, paleontólogos e investigadores de la Universidad Nacional del Comahue. El equipo también contó con Mateo Gutiérrez, paleontólogo de la Dirección de Patrimonio Provincial, el técnico Federico Poblete y la estudiante de Geología Mercedes Di Lorenzo.

Los especialistas analizaron las huellas que quedaron expuestas sobre la costa. El trabajo permitió registrar el descubrimiento y recuperar muestras para garantizar su conservación.

El conjunto de huellas encontrado aporta información sobre antiguos ecosistemas de la región.

La intervención científica fue clave porque los rastros fósiles pueden deteriorarse una vez que quedan expuestos. El agua, el viento y otros factores ambientales pueden afectar las superficies que durante millones de años permanecieron protegidas.

El conjunto encontrado aporta información sobre antiguos ecosistemas de la región. Las huellas de aves, en particular, permiten acercarse a una parte menos visible de la vida que existió en la Patagonia durante el Cretácico.

Las muestras quedaron bajo resguardo en Añelo

Después del relevamiento, las muestras recuperadas fueron trasladadas al Museo Municipal del Desierto Patagónico de Añelo. Allí quedaron depositadas y bajo resguardo para su conservación.

El museo incorporó así nuevos materiales vinculados con la historia natural de la región. El registro se suma al patrimonio paleontológico que permite reconstruir cómo era la Patagonia mucho antes de la presencia humana.

Las huellas también aportan una mirada diferente sobre los dinosaurios y las aves que habitaron este territorio. En lugar de mostrar solamente restos corporales, conservan la marca de un desplazamiento y permiten reconstruir parte de la actividad de aquellos animales.

El hallazgo en Mari Menuco combina una observación casual con el trabajo de investigadores y especialistas de Neuquén. La bajante expuso las huellas, un niño las detectó y un equipo científico las documentó para que ese registro del Cretácico pueda permanecer protegido.