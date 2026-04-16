El Municipio de Roca intensificó los operativos de tránsito en distintos sectores de la ciudad, con foco en el Paseo del Canalito, tras reiteradas denuncias de vecinos por la circulación de motocicletas con escapes libres que generan ruidos molestos. .

Desde el 30 de marzo hasta el 14 de abril se labraron 282 actas de infracción en la zona del Canalito, con 63 retenciones preventivas, 34 alcoholemias positivas y 19 retenciones por escapes libres.

La directora de Tránsito, Ana Campos, explicó: “Durante todo el tiempo estival hicimos controles esporádicos. Ahora son fijos en la zona del Canalito. Hace 15 días se reforzó el control con la Brigada Motorizada".

Campos destacó además que se envió al Concejo Deliberante un proyecto de actualización del Código de Tránsito para endurecer las sanciones: “Se incorporan modificaciones sustanciales, no solo para motos que circulen con escape libre, sino también para aquellas estacionadas o detenidas en la vía pública. Se decomisan los escapes y ya tenemos más de 150 en el municipio que serán compactados, al igual que 160 motos que no fueron retiradas”.

El proyecto establece multas por ruidos molestos, con agravamiento en casos de reincidencia, y prevé sanciones accesorias como la inhabilitación para conducir. La iniciativa busca tipificar con mayor claridad las conductas infractoras, incluyendo aceleraciones innecesarias y deficiencias en el sistema silenciador, además de fijar parámetros objetivos de emisión sonora.

Los operativos municipales se complementan con despliegues policiales regulares en la ciudad. El último control incluyó a 30 efectivos, móviles, la Brigada Motorizada de Apoyo y bicicletas, con cobertura en el centro y el Paseo del Canalito. Se identificaron 126 personas, 86 motos y 23 autos, detectándose faltas de documentación y maniobras indebidas.

El Municipio recordó que los únicos escapes permitidos son los normalizados de fábrica y que cualquier modificación constituye una infracción según la Ley Nacional de Tránsito. Además, se invitó a los ciudadanos a hacer uso responsable de los espacios públicos, respetando horarios de descanso y normas de convivencia.