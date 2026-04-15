Tras la reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, el Gobierno nacional avanza en la definición de un decreto que transferirá a la provincia la operación y el mantenimiento de las rutas nacionales. La medida incluirá tramos de las rutas 22, 151 y 23, que pasarán a ser gestionados por la jurisdicción provincial durante un plazo de 20 años, con alternativas de financiamiento y colaboración de Nación, aunque mantendrán su carácter nacional.

Weretilneck fue contundente al explicar el alcance de la decisión: “Creo que no hay más opción y teniendo en cuenta que no se resolvió antes, la Nación no resolverá el tema de las rutas. Tomamos la decisión de asumir el desafío de administrar esas rutas, con obras a medio terminar. Para la provincia es un desafío enorme hacerse cargo. Estamos analizando cuál es el alcance de esas transferencias. En beneficio de los rionegrinos tenemos que asumir el desafío", señaló en LU 19.

El decreto nacional, que se espera entre hoy y mañana, establecerá el marco de transferencia de la operación y el mantenimiento de las rutas, sin que pierdan su carácter de nacionales. Los técnicos del Ministerio de Obras Públicas de Río Negro y de Vialidad Nacional trabajan en la definición de los detalles, incluyendo qué tramos serán cedidos, cómo se resolverán los contratos vigentes con empresas que no han cumplido con las obras en la Ruta 22 y qué esquema de financiamiento aportará la Nación para acompañar la transición.

La iniciativa busca dar respuesta a una problemática que se arrastra desde hace años, con obras inconclusas y falta de mantenimiento que afectan la transitabilidad y seguridad de los usuarios. El gobernador subrayó que la decisión implica un esfuerzo significativo para la provincia, pero que resulta indispensable para garantizar soluciones concretas a los rionegrinos.

El acuerdo con Nación abre la posibilidad de que Río Negro y otras provincias asuman un rol más activo en la gestión de la infraestructura vial, con la expectativa de mejorar la calidad de los servicios y asegurar la continuidad de las obras. La cesión de las rutas se presenta como un paso clave en la búsqueda de mayor eficiencia y transparencia en la administración de recursos destinados a la red vial nacional.