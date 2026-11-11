La Fiesta de la Sidra finalmente tendrá lugar este año en el Alto Valle, pero no será en Roca. Tras la suspensión anunciada por el municipio roquense debido a la compleja situación económica que atraviesa la comuna, Villa Regina confirmó que organizará su propia celebración los días 5 y 6 de diciembre.

El anuncio fue realizado por el intendente Luis Albrieu durante los actos por el 102° aniversario de Regina, en una decisión que busca recuperar una propuesta vinculada históricamente con la producción sidrera reginense y que había quedado frustrada en años anteriores.

La definición llegó pocos días después de que Roca dejara sin efecto la edición 2026 de la Fiesta de la Sidra, una medida que generó repercusiones en toda la región. Al presentar el evento, Albrieu fue directo al explicar la posición del municipio.

“Hemos tomado la posta, vamos a hacer la Fiesta de la Sidra que nos la quitaron hace algunos años atrás y la vamos a hacer nosotros”, expresó.

La celebración se desarrollará en coincidencia con otro acontecimiento relevante para la ciudad: el centenario de la estación ferroviaria de Villa Regina, inaugurada el 6 de diciembre de 1926.

Una fiesta ligada a la identidad reginense

La realización de la Fiesta de la Sidra tiene un fuerte componente simbólico para Regina. El proyecto había sido impulsado originalmente en 2021, aunque nunca pudo concretarse debido a una combinación de factores que incluyeron el conflicto de los extrabajadores de la cooperativa La Reginense, la situación financiera municipal y las restricciones que aún existían por la pandemia.

Cinco años después, el municipio decidió retomar aquella iniciativa con la intención de reivindicar una actividad productiva estrechamente ligada a la historia local.

Según adelantó Albrieu el festejo incluirá propuestas artísticas, actividades culturales, espacios gastronómicos, emprendedores y distintas alternativas para toda la familia. El programa completo será presentado en los próximos días, aunque el municipio ya confirmó que la celebración se integrará con las actividades previstas por los 100 años de la estación ferroviaria.