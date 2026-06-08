Un allanamiento ordenado por la Justicia de Río Negro, tras una denuncia de extorsión a un menor, dio con un departamento en Roca donde funcionaba un garito clandestino, donde se jugaba al póker y dados por dinero. En el procedimiento quedó en la mira a un conocido allense, que se dedica a administrar perfiles de redes sociales para distintos políticos, quien aún se mantiene prófugo.

El procedimiento fue realizado poco después de las 16 del sábado, cuando patrulleros de la Comisaría 3° llegaron a Avenida Roca casi Tres Arroyos, junto con el equipo del Ministerio Público Fiscal, que investiga una mesa de juego clandestino en el que participaban menores y corría bebidas alcoholicas. Se supo que la causa se activó por un padre desesperado por la adicción de su hijo y los aprietes que sufría por deudas impagables.

La escena no pasó desapercibida. Durante varias horas, efectivos y funcionarios judiciales trabajaron en el departamento del primero piso, mientras comerciantes, vecinos y ocasionales transeúntes seguían con atención el movimiento que alteró la rutina habitual de una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Según pudo reconstruir Mejor Informado a partir de distintas fuentes vinculadas al caso, la investigación comenzó tras una denuncia que llegó directamente a la fiscalía y que derivó en una serie de averiguaciones preliminares. Esas tareas permitieron reunir elementos suficientes para solicitar una medida de allanamiento sobre el inmueble que finalmente fue autorizada por un juez.

La fiscalía mantiene un fuerte hermetismo sobre los resultados obtenidos durante el operativo y tampoco trascendieron detalles oficiales, aunque el nombre de un polémico operador de redes comenzó rápidamente a circular en distintos ámbitos políticos y mediáticos. Se trata de un hombre oriundo de Allen que en el último tiempo ganó notoriedad por su participación activa en favor de distintos políticos de Fernández Oro, Roca y Allen. Se supo que desde ayer no pudo ser ubicado.

De todas maneras, la investigación todavía se encuentra en una etapa inicial y que el material recolectado durante el procedimiento será analizado por los investigadores antes de definir los próximos pasos procesales. Esa evaluación será clave para determinar si existen elementos que permitan avanzar con nuevas medidas o eventualmente formular cargos.

Trascendió que en el lugar se encontró dinero en efectivo, una gran cantidad de cheques y pagares firmados a nombre de este hombre investigado. La maniobra denunciada por el padre de la víctima tiene que ver precisamente con estos documentos, que el joven menor de edad habría firmado en blanco y sin fecha de pago, por los que era apretado para saldar deudas de juego con intereses.

Se espera que hoy surjan nuevos datos en relación a la causa que investiga una violación al Decreto Ley 6.618/57, la normativa fundamental de Argentina que prohíbe los juegos de azar que no cuenten con autorización legal expresa. Define qué actividades constituyen apuestas ilegales y establece las penalidades y el régimen de allanamientos para combatir el juego clandestino.