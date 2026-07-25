Un robo con una modalidad que llamó la atención desde el primer minuto

Lo que parecía un robo más terminó despertando una fuerte preocupación entre los investigadores por la precisión con la que actuaron los delincuentes. El ataque ocurrió en un local de transporte de encomiendas que funciona dentro de la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), donde dos hombres evitaron ingresar por puertas o ventanas y eligieron un método mucho más específico.

Durante la madrugada del 21 de julio, los sospechosos llegaron por la calle 12 de Septiembre y comenzaron a golpear una pared de durlock. En pocos minutos abrieron un hueco justo en el sector que comunicaba con el depósito donde se almacenaban las encomiendas.

Lo más llamativo para los investigadores es que desde el exterior no existen referencias visibles que permitan saber qué había detrás de esa pared. Esa circunstancia alimentó una de las principales hipótesis de la causa: quienes cometieron el robo podrían haber conocido previamente la distribución interna del lugar.

El boquete les alcanzó para llevarse los paquetes

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que los delincuentes nunca ingresaron al interior del comercio. Desde el agujero que realizaron en la pared alcanzaron tres encomiendas y escaparon caminando por el mismo lugar por el que habían llegado.

El coordinador de la zona Sur de la Dirección Seguridad Confluencia, Diego Rebollosa, explicó que la modalidad utilizada refuerza esa línea de investigación, ya que los autores rompieron exactamente el sector que comunicaba con el depósito de los paquetes.

Además, los sospechosos actuaron con gorros y prendas que cubrían parcialmente sus rostros para dificultar cualquier intento de identificación.

Qué encontraron los investigadores sobre las encomiendas robadas

Con el avance de las primeras actuaciones también se conoció que dos de los tres paquetes llevaban un tiempo almacenados en la empresa. Como nunca habían sido retirados por sus destinatarios, ya estaban preparados para ser devueltos a sus remitentes.

Ese dato forma parte del análisis que realiza la Brigada de Investigaciones, que intenta determinar si los autores buscaban un envío específico o simplemente aprovecharon la oportunidad para llevarse cualquier encomienda que estuviera al alcance.

Las cámaras son la principal herramienta para encontrar a los responsables

La investigación quedó en manos de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Neuquén, que trabaja sobre las grabaciones obtenidas tanto en la terminal como en sectores cercanos para reconstruir el recorrido completo de los sospechosos.

Hasta el momento se estableció que participaron dos hombres mayores de edad. Los investigadores buscan seguir sus movimientos antes y después del robo para conocer cómo llegaron al lugar, por dónde escaparon y si contaron con apoyo externo.

Otro elemento que llamó la atención es que la alarma del depósito nunca se activó. Esto ocurrió porque los delincuentes no forzaron accesos tradicionales, sino que realizaron el boquete en la pared y retiraron las encomiendas sin ingresar formalmente al local, una maniobra que ahora es analizada en detalle para identificar a los responsables y avanzar con la causa.