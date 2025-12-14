Se registró un millonario robo en el sector del Mercado de Carnes, en la calle Nelson Mandela de Centenario, a la vera de Ruta 7. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando delincuentes lograron ingresar al comercio realizando un boquete y robaron tanto carne como dinero.

El delito fue constatado a la mañana, cuando los empleados del lugar arribaron para comenzar sus tareas y se encontraron con los daños y el faltante de elementos. Los ladrones ingresaron por la parte trasera del edificio, realizando un boquete. Así lograron llevarse gran cantidad de carne y una caja registradora, con más de un millón y medio de pesos.

Los hechos además fueron comprobados ya que cámaras de seguridad y el sistema de alarma habían sido destruidos para evitar grabaciones y que la alarma suene. Los delincuentes también rompieron un alambrado para poder entrar, lo cual fue evidencia del caso.

Efectivos policiales se hicieron presentas tras ser alertados por el personal y constataron lo ocurrido. Tras un patrullaje por el lugar pudieron hallar arrojada en un canal de riego cercano la caja registradora vacía.

Fue convocada la División Criminalística, que mediante peritos analizó todo el sector con fotografías y encontró diferentes rastros de pisadas en un sector cercano a las instalaciones comerciales. Todo permanece bajo investigación de la Fiscalía de Robos y Hurtos, la misma avanza aún sin novedades ni personas identificadas.