Una mujer quedó imputada por la usurpación de una vivienda del barrio Belén de la ciudad de Neuquén, luego de que, junto con su pareja, destruyera dos muros para ingresar al inmueble y ocuparlo. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, ambos colocaron muebles y electrodomésticos detrás de la puerta y cerraron el acceso con cadenas y candados para impedir el ingreso del propietario.

La mujer fue acusada como coautora del delito de usurpación, mientras que su pareja no pudo ser notificada y es buscada para avanzar con la formulación de cargos en su contra.

El caso fue tratado este jueves 24 de septiembre durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, donde el fiscal del caso Juan Narváez presentó la acusación contra X.M.V. El hecho investigado ocurrió el 5 de abril de 2026 y tuvo como escenario una vivienda que la víctima había adquirido en abril de 2024 mediante un boleto de compraventa.

De acuerdo con la teoría del caso, el propietario había realizado distintas refacciones en el inmueble y residía allí de manera ininterrumpida desde agosto de 2024. La situación cambió el 5 de abril, cuando la pareja de la imputada habría aprovechado que no había nadie en la vivienda para ingresar y abrir un acceso desde el inmueble contiguo.

Rompieron muros y bloquearon el ingreso

Según la acusación fiscal, cerca del mediodía el hombre se acercó al ingreso de la vivienda de su vecino y constató que se encontraba sin ocupantes. Más tarde, alrededor de las 18.10, habría saltado la reja del frente, golpeado y destruido una cámara de seguridad con un palo y comenzado a romper dos muros utilizando una maza y un cortafierros.

Los daños generaron una abertura que permitió acceder desde su domicilio hacia el inmueble de la víctima. Una vez dentro de esa estructura, también habría destruido otro muro ubicado en el sector de la cocina, generando un nuevo acceso al interior de la vivienda.

La Fiscalía sostiene que, una vez realizados los boquetes, X.M.V. y su pareja ingresaron al inmueble junto con sus hijos y comenzaron a ocuparlo. Para impedir que otras personas pudieran acceder, colocaron muebles y electrodomésticos detrás de la puerta de entrada.

Además, instalaron cadenas y candados tanto en la puerta como en la reja del domicilio. De acuerdo con la acusación, estas acciones tuvieron como objetivo impedir el ingreso del propietario y asegurar la ocupación de la vivienda.

Para el Ministerio Público Fiscal, la destrucción de los muros y de la cámara de seguridad, sumada a las medidas adoptadas posteriormente para bloquear los accesos, demuestra que el ingreso se produjo mediante violencia y con la intención de ocupar el inmueble.

Una mujer imputada y un hombre que todavía no fue ubicado

Por estos hechos, el fiscal Narváez acusó a X.M.V. como coautora del delito de usurpación. Durante la audiencia, la mujer quedó formalmente imputada por su presunta participación en la ocupación de la vivienda.

La situación procesal de su pareja quedó pendiente debido a que el hombre no pudo ser notificado. Por ese motivo, la formulación de cargos en su contra se realizará una vez que pueda ser ubicado y puesto a disposición de la Justicia.

El juez de garantías Luis Giorgetti, quien estuvo a cargo de la audiencia, tuvo por formulados los cargos contra la mujer y estableció en tres meses el plazo para concluir la investigación penal preparatoria.