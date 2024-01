Le pegaron tres tiros por interceder en la usurpación de una casa

Un violento viernes se vivió en Vista Alegre Norte, cuando por la tarde un grupo de alrededor de diez personas se metió por la fuerza a una vivienda de esa localidad, iniciando un conflicto que terminó recién en horas de la noche. La Policía debió hacer un gran despliegue para controlar la situación en la que un vecino, que nada tenía que ver, fue baleado tres veces por los usurpadores: recibió un impacto en el abdomen y dos en las piernas.

Todo comenzó luego de las 15, cuando al menos 10 personas arribaron a esta casa en Vista Alegre Norte desde Neuquén Capital, en dos camionetas 4x4. El grupo fue con intenciones de desalojar a una mujer oriunda de Barda del Medio y a su hijo que, tres meses antes, había comprado la propiedad por una suma de 6 millones de pesos, según informó el medio Centenario Digital.

Antes de esta fatídica jornada, la nueva dueña manifestó haber recibido amenazas de la persona que le vendió el terreno, presuntamente pidiéndole más dinero. En el momento en que este grupo armado llegó a la propiedad, la mujer estaba de viaje y dejó a cargo a una vecina: de inmediato, estas personas comenzaron a tirar todo lo que había dentro de la vivienda, y a robar bebidas y muebles, ya que el lugar era también utilizado como depósito de un almacén que habían alquilado a pocos metros de allí.

Cuando cayó la noche, la mujer y su hijo volvieron e intentaron ingresar a su domicilio, pero fueron agredidos a golpes por este grupo. Según relataron testigos, la situación se fue agravando al punto que los vecinos trataron de ayudar a la mujer damnificada y enfrentaron al grupo, que en su mayoría eran jóvenes. La presencia policial por esas horas, mencionaron, no alcanzaba para desmantelar la inmensa tensión que había en el lugar.

La mujer pudo entrar a su vivienda y, quebrada en llanto, lamentó que se hayan "llevado todo".

Un vecino recibió tres balazos en medio del conflicto

El hecho que incrementó la gravedad del conflicto fue cuando un vecino del lugar, de 43 años de edad y de apellido Carrasco, recibió tres balazos de parte de los agresores, quienes se habían refugiado en su casa en el intento de huir de la Policía.

Según el intendente de Vista Alegre Norte, José Carlos Asaad este vecino advirtió a este grupo para que se retiren de su vivienda, "que en su casa no se escondan, y recibe tres disparos: uno en el abdomen y dos en las piernas". El jefe comunal lamentó que, por si fuera poco, el "muchacho no tenía nada que ver, y da mucha bronca" ya que cuentan con ambulancias, "pero enormes falencias de personal para cubrir las guardias".

La seguridad en el barrio no estaba garantizada ya que al margen del arribo de la Policía Metropolitana, la ambulancia no podía ingresar y el hombre baleado debió ser trasladado en un auto particular hasta el hospital de Centenario. Al llegar, fue estabilizado y derivado al hospital Castro Rendón de Neuquén Capital, donde hoy fue operado y, según Asaad (que habló con sus familiares), está estable.

Finalmente, la presencia de efectivos policiales se multiplicó y fue cuando también llegó el propio intendente Asaad, que dialogó con las autoridades y con la mujer agredida. El grupo logró fugarse –al margen de que ya estarían identificados– y el jefe comunal adelantó que mantendrá reuniones con ministros de la provincia para coordinar medidas urgentes de seguridad.

Poco a poco, durante el viernes por la noche la tensión descendió hasta que los propios vecinos notaron que aún seguía fuera de una vivienda cercana una camioneta Toyota Hilux color gris, que se habría utilizado para retirar una buena parte de las pertenencias robadas. Tanto para evitar represalias, como para el avance de la investigación, los efectivos decidieron secuestrarla para hacerle las pericias correspondientes.