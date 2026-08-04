Un comercio de Villa La Angostura fue escenario de un robo que terminó esclarecido tras una investigación realizada por personal de la Comisaría 28°. La intervención policial permitió recuperar los bienes denunciados como sustraídos, identificar a tres personas vinculadas al hecho y avanzar con nuevas medidas judiciales para determinar las responsabilidades.

El hecho se inició a partir de la denuncia presentada por la responsable del establecimiento, quien al ingresar al lugar constató daños en una ventana ubicada en el sector de la cocina. Además, advirtió el faltante de mercadería y otros elementos, por lo que dio aviso a la Policía para iniciar las actuaciones correspondientes.

A partir de las primeras diligencias investigativas y de los patrullajes preventivos realizados en la zona, efectivos policiales lograron identificar y demorar a tres hombres que se encontraban en la vía pública con objetos cuya procedencia debía ser determinada. Los elementos secuestrados fueron posteriormente reconocidos por la damnificada como parte de los bienes sustraídos del comercio.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, los objetos recuperados fueron restituidos a su propietaria, mientras la investigación continuó con la incorporación de nuevos indicios que permitieran avanzar en el esclarecimiento del caso.

Con los elementos reunidos durante el proceso investigativo, la Policía solicitó una orden de allanamiento que finalmente fue autorizada y ejecutada con resultado positivo. Durante el procedimiento se secuestraron nuevos elementos relacionados con la causa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las medidas correspondientes y determinar la participación de los involucrados.