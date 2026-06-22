Figueroa: “La monetización de Vaca Muerta se vuelca en obras que llegan a la gente”

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa recorrió esta mañana, junto con el intendente Mariano Gaido, las obras de servicios públicos que fueron inauguradas en el sector La Familia del barrio Belgrano de la capital provincial. Destacó la importancia de que los recursos que genera Vaca Muerta se vean reflejados en mejor calidad de vida para los vecinos.

El proyecto fue posible gracias al trabajo articulado entre la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), dependiente del Ministerio de Infraestructura, que aportó los fondos, y el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), que tuvo a su cargo la ejecución y supervisión de las obras.

El primero que habló fue Mariano Gaido, quien celebró que “es un momento histórico para Neuquén, hace 25 años este barrio estaba casi en el centro de la ciudad, a pocas cuadras de la Avenida Argentina y sin servicios esenciales”.

Agregó que “hoy inauguramos por una decisión del Gobernador y un trabajo conjunto obras de agua, cloacas, gas, pluviales, cordones cuneta y pavimentación total, las cuales beneficiarán a más de 200 familias, todo esto con recursos propios”.

Las obras requirieron una inversión cercana a los $4.000 millones y en principio iban a ser financiadas por el Gobierno nacional, pero se terminó haciendo cargo la Provincia durante la gestión actual de Rolando Figueroa.

Figueroa habló con los medios y destacó: “Es importante el trabajo que pudimos resolver, no se podían concluir por trabas administrativas, pero el hecho de trabajar en equipo nos aportó la solución para poder lograr algo tan anhelado”.

Ponderó que “forma parte de eliminar las injusticias en Neuquén, creo que el cambio va por ahí, acá no existen peleas estériles entre sectores políticos, encaramos juntos los problemas. Es algo histórico que beneficia a vecinos que estuvieron postergados”.

Por otro lado, el gobernador neuquino se refirió a otras obras en ejecución que también recorrió esta mañana, entre ellas la ampliación del centro de salud de Valentina Sur y el Centro de Artes Escénicas de la Usina que contribuirá al desarrollo de la cultura.

“Nos sorprendió el avance de las obras que recorrimos porque el puesto sanitario de Valentina Sur quedará hecho nuevo y el barrio lo necesitaba hace tiempo, hubo un gran avance en la pavimentación, pero el puesto sanitario estaba retrasado y estamos haciendo más de 600 metros cuadrados de obra. También la otra obra que será un punto de encuentro de todos los neuquinos, se incorpora otro punto cultural”, manifestó al respecto.

Las tareas incluyeron la ejecución de 3.412 metros de red de agua potable con conexiones domiciliarias para todas las familias, 2.826 metros de red cloacal y 3.845 metros de red de gas natural, además del sistema de drenaje pluvial, cordón cuneta, compactado de calles, asfalto e iluminación LED.

En ese sentido resumió: “Estamos contentos porque la monetización de Vaca Muerta se vuelca en todo esto, en obras que llegan a la gente. Impacta en tener mejor salud, mejor educación y mayor conectividad, queremos lograr la transformación de la matriz productiva, del turismo también, la industria del conocimiento y algo que estamos trabajando que es el desarrollo sanitario, incentivar a inversores que puedan invertir para producir medicamentos y tener tecnología de punta para mejorar la investigación también”.

Consultó por la reciente noticia de que el Banco Central autorizó la posibilidad de utilizar letras del Tesoro para financiar obras de infraestructura, Figueroa comentó: “Tenemos esa posibilidad, pero vemos de qué manera se estabiliza la economía para acelerar las obras que nos permitirán desarrollarnos, en 2030 tendríamos la posibilidad de eliminar el déficit que recibimos de US$4.000 millones”.

Finalmente, el gobernador de Neuquén hizo mención a las expectativas del Gobierno de cara al tratamiento del acuerdo entre YPF y la Provincia para desarrollar el Gas Natural Licuado (GNL) que se llevará adelante este miércoles en la Legislatura.

“Trato de establecer las ventajas del proyecto que es lo que presentamos en la Legislatura, se trata de cómo edificamos el futuro de la Provincia. Más allá de los próximos años pensamos en el futuro de Neuquén, por eso las obras de gas por ejemplo. Estamos trabajando con Brasil para abastecerlo de nuestro producto”, manifestó.

Sobre la misma línea añadió: “La única forma de salir en barco es licuar el gas, por eso nos pusimos de acuerdo todos los actores para ser competitivos, por eso se nos habilitó la implementación del RIGI por ejemplo, queremos desarrollar localidades petroleras. Hablamos de una inversión de US$7.000 millones y 4.000 puestos de trabajo para la construcción de la planta, algo que pondrá en actividad la región de la Comarca (Cutral Co y Plaza Huincul), habrá mayor recaudación y más actividad”.