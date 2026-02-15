¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 15 de Febrero, Neuquén, Argentina
Fueron recuperadas

¿Te robaron tu bicicleta? La policía busca a los dueños de dos rodados y piden ir a identificarlos

Los rodados están en el depósito de la comisaría y piden acercarse con documentación que pruebe que el rodado les pertenece para devolverlas.

Por Redacción

Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 09:20
La Comisaría Segunda de la ciudad de Neuquén informa a los vecinos que, en el marco de distintos allanamientos realizados por personal policial, secuestraron dos bicicletas, las cuales se encuentran actualmente resguardadas en el depósito de la dependencia.

Aclararon que los rodados se hallan en buen estado de conservación y, hasta el momento, no ha sido posible establecer la identidad de sus legítimos propietarios.

Con el objetivo de facilitar su reconocimiento y posterior restitución, compartieron imágenes de los rodados secuestrados.

Solicitan a quienes hayan sido damnificadas por la sustracción o extravío de una bicicleta, y que consideren que alguna de las publicadas podría ser de su propiedad, acercarse a la Comisaría Segunda, ubicada en Avenida Olascoaga y Montevideo, con la documentación correspondiente y/o pruebas de titularidad, para iniciar el procedimiento de entrega conforme a la normativa vigente.

