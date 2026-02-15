La Comisaría Segunda de la ciudad de Neuquén informa a los vecinos que, en el marco de distintos allanamientos realizados por personal policial, secuestraron dos bicicletas, las cuales se encuentran actualmente resguardadas en el depósito de la dependencia.

Aclararon que los rodados se hallan en buen estado de conservación y, hasta el momento, no ha sido posible establecer la identidad de sus legítimos propietarios.

Con el objetivo de facilitar su reconocimiento y posterior restitución, compartieron imágenes de los rodados secuestrados.

Solicitan a quienes hayan sido damnificadas por la sustracción o extravío de una bicicleta, y que consideren que alguna de las publicadas podría ser de su propiedad, acercarse a la Comisaría Segunda, ubicada en Avenida Olascoaga y Montevideo, con la documentación correspondiente y/o pruebas de titularidad, para iniciar el procedimiento de entrega conforme a la normativa vigente.