Este martes 2 de junio personal de la Comisaría 4° realizó un procedimiento que derivó en el secuestro de marihuana (cannabis sativa) y la intervención de la Justicia especializada en narcocriminalidad. Todo a raíz de una llamativa situación ocurrida en el barrio Alta Barda de esta capital.

Cómo fue el operativo en el barrio Alta Barda

El operativo tuvo lugar en la esquina de las calles Los Gladiolos y Dante Alighieri. Allí los efectivos de la Policía de la provincia de Neuquén identificaron a un joven que trasladaba una rueda de bicicleta. Ante el interrogatorio de los uniformados no pudo justificar su procedencia.

Sometido al control de rigor, los uniformados detectaron que el sospechoso llevaba entre sus prendas un cúter. Esto motivó una inspección más exhaustiva de los elementos que transportaba.

El bolso y los envoltorios con marihuana detectados por personal de la Policía de Neuquén en el barrio Alta Barda - Foto: Policía de Neuquén

Intervino el Departamento Antinarcóticos

Al revisar el bolso que llevaba el joven, los efectivos policiales observaron varios envoltorios que presentaban características compatibles con sustancias estupefacientes. Ante esta situación, solicitaron la presencia de personal del Departamento Antinarcóticos de la policía neuquina.

Actuación de la Fiscalía y situación del involucrado

Minutos después, los especialistas realizaron las diligencias correspondientes y confirmaron el secuestro de 28 gramos de cannabis sativa. Una vez finalizadas las actuaciones, la situación fue comunicada a la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, organismo que dispuso las medidas procesales de rigor.

Luego de las diligencias correspondientes, la persona involucrada quedó en libertad supeditada a la causa. Posteriormente, se retiró del lugar junto a sus pertenencias, mientras continúa el trámite correspondiente en la Justicia.