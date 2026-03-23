El barrio Alta Barda de Neuquén tendrá una nueva comisaría: cuánto dinero demandará la obra

Neuquén avanza con la ejecución del nuevo edificio de la Comisaría 4 en el barrio Alta Barda, una obra clave para reforzar la seguridad y modernizar la infraestructura policial. Con una inversión de $2.399 millones, el proyecto presenta actualmente un 41% de avance y tiene finalización prevista para agosto de 2026.



Desde el Ministerio de Infraestructura informaron que el armado de la mampostería -que constituye la mayor parte de la obra- se encuentra prácticamente finalizado. En paralelo, el sector de oficinas administrativas presenta un alto grado de avance y ya cuenta con revoques terminados, cielorrasos colocados, pisos con sistema de losa radiante y sanitarios con revestimientos e instalaciones concluidas, restando únicamente la colocación de los artefactos.



Por otra parte, las aberturas del edificio alcanzan un 80% de ejecución, mientras que la cubierta de chapa presenta un avance del 70%.



En cuanto al sector de celdas, construido en hormigón armado a la vista, registra un 20% de avance. Se trata de una tarea de ejecución compleja, que demanda importantes tiempos de trabajo de encofrados y altos niveles de precisión en las medidas, lo que incide directamente en su ritmo de desarrollo.



Respecto a las instalaciones, el sistema eléctrico tiene el cableado mayormente ejecutado, quedando pendiente la colocación de artefactos y luminarias eléctricas. En gas, la red interna del edificio ya se encuentra canalizada, a la espera de la instalación de los equipos. Asimismo, se avanzó en la preinstalación de aire acondicionado, mientras que la red interna de distribución de agua alcanza un 25% de ejecución.



De esta manera, la obra continúa avanzando a buen ritmo, consolidando etapas clave de su desarrollo y acercándose progresivamente a su finalización, lo que permitirá fortalecer la infraestructura pública y mejorar la calidad de los servicios en la región.



La obra responde a una demanda histórica de los vecinos del sector, ya que la Comisaría 4 fue creada hace 38 años. En el predio funcionaban anteriormente la comisaría y el área de toxicomanía, cuyos edificios fueron demolidos para dar lugar a esta nueva infraestructura.



El nuevo edificio incorporará espacios acordes a las necesidades actuales, incluyendo una oficina de atención a la violencia de género con dependencias específicas y patio propio. Además, contará con áreas de recepción, móviles y secuestros, operativa, jefatura y alcaldía, junto con sector de estacionamiento, quincho y archivo.



El diseño prevé la incorporación de espacios verdes que jerarquizan el ingreso principal, mejoran la imagen institucional del edificio y favorecen su integración urbana. También se incluye un sistema de riego por goteo automatizado.



Una vez finalizada, la obra permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal policial y fortalecer el servicio de seguridad para toda la comunidad de Alta Barda.



