Un accidente de tránsito ocurrido este lunes cerca de las 16.30 sobre la Ruta Nacional 22, frente a la EPEA 2 de Plottier, dejó como saldo dos motociclistas heridos y una joven con fractura de tibia.

Según la reconstrucción oficial, el siniestro involucró a una Honda HR-V gris, un Citroën C4 negro y una motocicleta Zanella 150 cc roja que circulaban en sentido Plottier–Senillosa.

De acuerdo con la información policial que aportó el comisario Néstor Muñoz a Mejor Informado, ambos autos estaban detenidos en el carril sur esperando la habilitación del semáforo. Cuando la luz cambió a verde, el conductor del Citroën realizó una maniobra indebida de giro en U, lo que obligó a la Honda a frenar de manera repentina. En ese momento, la moto impactó desde atrás contra la camioneta.

Los ocupantes de la motocicleta, un hombre y una mujer, fueron trasladados al hospital de Plottier y se encuentran fuera de peligro. La acompañante sufrió una fractura de tibia.

La maniobra que desencadenó el accidente

La principal hipótesis apunta a una acción antirreglamentaria del conductor del Citroën C4, quien intentó girar en U sobre la Ruta 22 apenas se habilitó el paso vehicular.

Aunque el vehículo no llegó a ser impactado directamente, continuó su marcha tras la secuencia inicial. Sin embargo, fue interceptado a pocos metros por personal policial.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que los tres conductores involucrados fueron sometidos a controles de alcoholemia y los resultados dieron negativo.

Dos motociclistas hospitalizados

La peor parte del impacto la sufrieron los ocupantes de la Zanella 150 cc, que no lograron evitar la colisión contra la Honda HR-V.

Personal de salud asistió a ambas personas en el lugar y luego dispuso el traslado preventivo al hospital local. Allí se confirmó que la mujer presentaba una lesión ósea en una de sus piernas.

Por el momento no trascendieron las identidades de los involucrados.

Estado actual del caso

Los dos ocupantes de la moto permanecen fuera de peligro y la joven lesionada continúa bajo observación médica por la fractura sufrida.

La Policía realizó las actuaciones correspondientes en el lugar y se aguardan definiciones sobre las responsabilidades de cada conductor en el siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 22.