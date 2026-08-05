Vialidad Nacional pidió circular con extrema precaución este miércoles sobre la Ruta Nacional 237, entre Arroyito y Villa El Chocón, debido a un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 1.291. Como consecuencia del incidente, un vehículo de gran porte permanece detenido sobre la calzada, lo que reduce la circulación en ese sector.

El organismo nacional informó que el tránsito continúa habilitado, aunque con restricciones parciales, y solicitó respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar hasta que se normalice la situación.

Por el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre un corte total del tránsito. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente del tramo afectado.

Cómo afecta a los conductores

La reducción de calzada obliga a disminuir considerablemente la velocidad y extremar las medidas de seguridad, especialmente para el transporte de cargas y quienes viajan entre Neuquén, Villa El Chocón, Piedra del Águila y la región cordillerana.

Desde Vialidad Nacional recomendaron:

Respetar la señalización vial.

No realizar maniobras de sobrepaso en la zona afectada.

en la zona afectada. Mantener una distancia prudencial entre vehículos.

entre vehículos. Atender las indicaciones del personal que trabaja sobre la ruta.

La Ruta 237, un corredor estratégico de la Patagonia

La Ruta Nacional 237 es uno de los principales corredores viales del norte de la Patagonia. Une el Alto Valle con destinos turísticos como San Carlos de Bariloche, además de conectar localidades estratégicas como Villa El Chocón, Picún Leufú, Piedra del Águila y el empalme con la Ruta Nacional 40.

Durante todo el año registra un importante movimiento de camiones, transporte de insumos para la industria energética y vehículos particulares, por lo que cualquier reducción en la circulación puede generar demoras y aumentar el riesgo de nuevos incidentes.

Información de servicio para quienes viajan

Antes de emprender viaje, las autoridades aconsejan verificar el estado actualizado de las rutas nacionales, especialmente durante jornadas con alta circulación o condiciones climáticas adversas.

Además, recuerdan que en este tipo de situaciones es fundamental conducir con velocidad moderada y evitar maniobras riesgosas hasta superar el sector afectado.

Estado actual

Hasta el último parte difundido por Vialidad Nacional, la Ruta Nacional 237 permanece transitable con calzada reducida en el kilómetro 1.291, entre Arroyito y Villa El Chocón, mientras continúan las tareas en el lugar. Se espera que el organismo informe nuevas actualizaciones una vez normalizada la circulación.