La nieve vuelve a poner a prueba las rutas neuquinas

Las condiciones de circulación cambiaron nuevamente este miércoles en las rutas nacionales de Neuquén. Mientras una alerta meteorológica anticipa nuevas nevadas para la tarde y la noche en la cordillera, Vialidad Nacional pidió extremar los cuidados al volante por la presencia de hielo, bajas temperaturas y sectores con escasa adherencia.

Durante la mañana hubo una de las novedades más esperadas para quienes debían cruzar hacia Chile. Luego de permanecer cerrado en las primeras horas del día, el paso internacional Pino Hachado fue habilitado nuevamente desde las 10:30 para todo tipo de vehículos.

Hasta las 10 de este miércoles, el paso fronterizo Pino Hachado permanecía cerrado. Foto: Gentileza DVN

Pino Hachado reabrió, pero con estrictas condiciones

El nuevo parte oficial de Vialidad Nacional confirmó la reapertura del paso fronterizo, aunque aclaró que la circulación continúa siendo con extrema precaución.

El organismo informó que hay calzada con hielo en distintos sectores, viento, baja adherencia, animales sueltos y posibilidad de caída de rocas en el kilómetro 48, además de recordar que es obligatoria la portación de cadenas físicas. También indicó que equipos viales permanecen trabajando sobre el corredor.

En tanto, el paso Cardenal Samoré continúa habilitado en su horario habitual, de 9 a 19.

La remoción del camión incendiado continúa sobre la Ruta 237. Foto: Gentileza DVN.

Sigue el operativo para retirar el camión incendiado

Otro de los puntos que concentra la atención está sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1598,5, donde continúan las tareas para retirar el vehículo pesado que se incendió el domingo.

El siniestro destruyó por completo el semirremolque y su carga, aunque el conductor logró desprender a tiempo el tractor y salir ileso. Tres días después, el operativo de remoción todavía demanda un importante despliegue de personal y maquinaria especializada.

En el parte difundido este miércoles, Vialidad Nacional informó:

"Se están llevando a cabo las tareas correspondientes a la remoción del vehículo pesado siniestrado el pasado 26/07", dijeron en sus canales informativos.

El vehículo de gran porte se incendió el lunes. Foto: Gentileza DVN.

Por ese motivo, el organismo pidió a quienes circulen por ese sector que reduzcan la velocidad y respeten las indicaciones del personal que ordena el tránsito mientras continúan los trabajos.

El pedido para quienes viajen este miércoles

Más allá de la reapertura de Pino Hachado, desde Vialidad Nacional remarcaron que todos los tramos de las rutas nacionales en Neuquén permanecen transitables con precaución debido a las fuertes heladas.

La combinación de hielo sobre la calzada, nuevas nevadas pronosticadas para la cordillera y los trabajos que siguen en la Ruta 237 obliga a planificar el viaje antes de salir y consultar el estado actualizado de los corredores, especialmente en los sectores de montaña.