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Investigan la causa

Impactante incendio de un camión en Ruta 237: el conductor se salvó y la carga quedó destruida

El incendio se registró este domingo en la Ruta 237. El conductor actuó a tiempo para separar el tractor del semirremolque y evitar mayores consecuencias, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 27 de julio de 2026 a las 14:09
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Un camión de transporte de cargas sufrió un voraz incendio este domingo mientras circulaba por la Ruta Nacional 237 en dirección a Villa La Angostura. El fuego consumió por completo el semirremolque y la mercadería que trasladaba, aunque el conductor logró salir ileso.

El chofer advirtió que el incendio se había iniciado en el semirremolque y actuó rápidamente para desacoplarlo del tractor. Gracias a esa maniobra, evitó que las llamas alcanzaran la cabina del camión, que solo sufrió daños menores.

Sin embargo, el fuego avanzó con rapidez sobre la unidad de carga y destruyó por completo la mercadería transportada, provocando pérdidas materiales totales.

Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Traful y Dina Huapi, que trabajaron durante varias horas para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia la vegetación o afectaran a otros vehículos que transitaban por la ruta.

El operativo obligó a interrumpir de manera momentánea la circulación sobre la Ruta Nacional 237 mientras se realizaban las tareas de extinción, enfriamiento y aseguramiento de la zona. Una vez controlado el siniestro, comenzaron las pericias para determinar el origen del incendio, que hasta el momento permanece bajo investigación.

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