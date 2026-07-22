Dos accidentes se registraron durante la mañana del martes en la Ruta Nacional 40, cerca de Villa La Angostura, debido a la presencia de hielo y nieve sobre la calzada.

Uno de los siniestros ocurrió cuando una camioneta volcó luego de que el conductor perdiera el control por las condiciones resbaladizas del pavimento.

El segundo accidente se produjo a la altura del Paso Coihue, donde un automóvil que viajaba hacia Villa La Angostura despistó por el hielo acumulado en la ruta.

Destacaron que en ambos casos hubo daños materiales pero no se registraron heridos ni víctimas.

Esto evidencia que las primeras nevadas de la temporada ya han provocado complicaciones en los caminos y rutas, recordando la importancia de las cadenas.

Cabe destacar que el Paso Internacional Pino Hachado estuvo cerrado desde ayer y abrirá hoy a las 14 para todo tipo de vehículos. El temporal dejó 100 camiones varados en Las Lajas que recién hoy seguirán su viaje a Chile.

Para manejar con hielo se pide reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas, mantener distancia de seguridad, usar luces bajas, colocar cadenas cuando corresponda, no realizar sobrepasos en zonas de baja visibilidad y verificar el estado de las rutas antes de viajar.