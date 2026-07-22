La intensa nevada que cubrió Villa La Angostura obligó al Municipio a poner en marcha un amplio operativo para garantizar la circulación en los sectores más afectados. Desde la madrugada de este miércoles, maquinaria vial y cuadrillas municipales trabajan sin descanso para retirar la nieve acumulada y mejorar el estado de las calles.

Las tareas son coordinadas por la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Protección Civil, que definieron como prioridad los recorridos del transporte público, los accesos al Hospital Dr. Oscar Arraiz, el Centro de Salud, los edificios públicos y las calles con mayores pendientes.

El operativo prioriza los accesos al Hospital, centros de salud, edificios públicos y las calles con mayor circulación.

Entre los puntos donde se concentran los trabajos figuran Manzano, Alto Manzano, calle 27, calle 25, Arauco, Bandurrias y Correntoso, zonas donde la acumulación de nieve es mayor y el monitoreo se mantiene de forma permanente.

Las recomendaciones para circular

Mientras avanza el operativo, el Municipio pidió a vecinos y turistas salir solo si es realmente necesario y extremar las medidas de precaución al volante. Las autoridades recordaron que es obligatorio portar cadenas para transitar y solicitaron no dejar vehículos estacionados sobre la calzada, ya que dificultan el paso de la maquinaria encargada del despeje.

Además, recomendaron reducir la velocidad, mantener las luces bajas encendidas, conservar una distancia prudente entre vehículos y consultar el estado de calles y rutas antes de emprender cualquier viaje.

Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios y conducir con extrema precaución mientras continúan las nevadas.

Desde el Municipio adelantaron que el operativo seguirá durante toda la jornada y que las tareas se reforzarán si las condiciones meteorológicas así lo requieren. En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse con Protección Civil al 2944-241733, con Bomberos al 100 o 4494140, y con la Policía al 101 o 4494121.