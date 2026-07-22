Alerta por nevadas para este miércoles 22 de julio: amplían las zonas afectadas en Neuquén

El avance de un nuevo frente frío obligó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a actualizar la alerta por nevadas para Neuquén durante este miércoles 22 de julio. El organismo advirtió que se registrarán nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes, con acumulaciones que podrían superar los valores previstos en algunos sectores.

Según el informe oficial, se esperan acumulados de entre 20 y 50 centímetros de nieve en zonas cordilleranas, mientras que en áreas más bajas podrían registrarse entre 10 y 30 centímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera puntual.

El temporal se extiende desde la cordillera al centro de Neuquén

Durante la tarde del martes, la alerta meteorológica alcanzaba únicamente a sectores cordilleranos. Sin embargo, con el avance del sistema frontal, el área afectada se amplió hacia el centro de la provincia.

La actualización del SMN indica que las condiciones más intensas se desarrollarán entre la madrugada y el mediodía del miércoles, período en el que se espera la mayor acumulación de nieve y una reducción de la visibilidad en rutas y caminos de montaña.

Los Lagos, bajo alerta durante la madrugada

De acuerdo con el reporte más reciente, la región de Los Lagos será la primera en quedar bajo alerta durante la madrugada de este miércoles 22 de julio.

Posteriormente, el fenómeno alcanzará a otras localidades y departamentos del interior neuquino, donde se prevén nevadas persistentes y complicaciones para la circulación vehicular.

Las zonas alcanzadas por la alerta por nieve

El SMN informó que entre la madrugada y el mediodía del miércoles las áreas afectadas serán:

Zona Baja y Sur de Aluminé.

Zona Baja de Huiliches.

Zona Baja de Lácar.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

En estas regiones se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, circular con extrema precaución y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia y seguridad vial.

Vialidad Nacional pidió verificar el estado de las rutas

Minutos después de las 20 de este martes, Vialidad Nacional (VN) informó sobre la ampliación de la alerta y recordó la importancia de consultar las condiciones de transitabilidad antes de iniciar cualquier viaje.

Para conocer el estado actualizado de las distintas rutas - nacionales y provinciales- que atraviesan Neuquén, los conductores pueden ingresar al mapa interactivo confeccionado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos. En tanto, para consultar la situación de las rutas provinciales, cortes, restricciones y recomendaciones vigentes, está disponible el sitio oficial de la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén.

Las autoridades insisten en revisar estos reportes antes de salir a la ruta, especialmente en sectores cordilleranos y del centro de la provincia de Neuquén donde se esperan las mayores acumulaciones de nieve durante la jornada del miércoles.