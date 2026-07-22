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RUTAS PELIGROSAS

Vialidad Nacional pidió circular con extrema precaución por nieve en las rutas de Río Negro

El organismo informó que las rutas nacionales 40 y 23 son transitables con cuidados debido a la acumulación de nieve y bajas temperaturas. Se exige portar cadenas y se recomienda evitar la circulación nocturna

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 22 de julio de 2026 a las 10:36
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Personal de Vialidad Nacional trabaja para despejar las rutas

Ante las intensas nevadas registradas desde la madrugada en la zona cordillerana, Vialidad Nacional advirtió que las rutas nacionales 40 y 23 son transitables únicamente con extrema precaución. El organismo exigió la portación obligatoria de cadenas y recomendó evitar la circulación nocturna, mientras cuadrillas viales trabajan en distintos sectores para garantizar la seguridad de los usuarios.

Además, subrayó que las condiciones climáticas adversas requieren máxima atención de los conductores y recordó que los equipos de mantenimiento se encuentran desplegados en la zona para despejar la nieve acumulada en la calzada.

Vialidad Nacional destacó las recomendaciones específicas para circular en presencia de nieve o hielo. Entre las medidas más relevantes se destacan la colocación obligatoria de cadenas, el aumento de la distancia con otros vehículos y la prioridad de paso para quienes ascienden en pendientes. También se aconseja evitar detenerse en curvas, puentes o sectores de baja visibilidad, y respetar las indicaciones de banderilleros y personal de mantenimiento.

En caso de quedar detenido en la ruta, el organismo recomienda permanecer dentro del vehículo, renovar el aire, encender el motor en intervalos para mantener la temperatura interior y controlar que el escape no esté tapado por nieve. Estas pautas buscan reducir riesgos y garantizar la seguridad de los conductores en un contexto de nevadas intensas y calzadas resbaladizas.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se anticipó que las nevadas persistirán durante toda la jornada del miércoles, con temperaturas mínimas de -2 °C, máximas de 4 °C y vientos moderados del sector oeste. Para el jueves se prevé continuidad de la caída de nieve y ráfagas de hasta 59 km/h, mientras que el viernes las precipitaciones alternarán entre nieve y lluvia, con registros de entre 0 °C y 5 °C.

 

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