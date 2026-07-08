Una investigación iniciada por el robo a una camioneta estacionada en el centro de la ciudad de Neuquén permitió identificar a los presuntos responsables, secuestrar cinco inhibidores de señal y recapturar a un hombre que permanecía prófugo desde hacía dos meses. Los procedimientos dejaron además dos personas demoradas que seguirán vinculadas a la causa mientras avanza la investigación.

El trabajo estuvo a cargo del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Policía del Neuquén, que reconstruyó la secuencia del robo ocurrido el pasado 1 de julio sobre Diagonal Alvear al 200, en pleno centro de la capital provincial.

La denuncia fue presentada por un hombre de 68 años que había dejado estacionada su camioneta durante aproximadamente ocho horas mientras acompañaba a un familiar internado en una clínica de la zona. Al regresar encontró el vehículo forzado, con el habitáculo completamente revuelto y el faltante de distintos objetos de valor, entre ellos un arma de fuego.

Los investigadores identificaron a los sospechosos y pidieron los allanamientos

A partir del análisis de distintas pruebas, efectivos de la División Robos y Hurtos lograron establecer quiénes habrían participado del robo y cuál fue el vehículo utilizado para concretarlo. Con esos elementos, la Fiscalía solicitó dos órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por la Justicia

Los operativos se realizaron con la participación de personal de la División Robos y Hurtos, Delitos Ambientales, Recaptura de Evadidos y la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico y Leyes Especiales. El despliegue permitió reunir nuevos elementos considerados de interés para la causa.

Durante los procedimientos los efectivos secuestraron cinco inhibidores de señal, además de prendas de vestir que, según la investigación, habrían sido utilizadas durante el robo. También demoraron a un hombre y una mujer, ambos de 30 años, quienes registran antecedentes delictivos.

Los dispositivos habrían sido utilizados para el robo de la camioneta.

Si bien recuperarán la libertad una vez concluidas las actuaciones judiciales, ambos continuarán sometidos al proceso penal mientras la Fiscalía avanza con la investigación.

Un prófugo fue recapturado durante uno de los operativos

Uno de los allanamientos dejó un resultado adicional que no estaba directamente relacionado con el robo investigado. En el lugar fue encontrado un hombre que se había fugado hacía aproximadamente dos meses mientras cumplía prisión domiciliaria.

De acuerdo con la información policial, el detenido posee antecedentes por portación ilegal de arma de uso civil, amenazas agravadas, violación de domicilio, robo con escalamiento y encubrimiento. Tras su recaptura quedó nuevamente detenido y permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.

Con las pruebas incorporadas durante los allanamientos, la investigación por el robo de la camioneta continúa abierta. Ahora la Fiscalía buscará determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y avanzar en el recupero de los elementos que aún no fueron hallados.