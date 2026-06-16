Villa Pehuenia-Moquehue incorporó una nueva motoniveladora destinada al mantenimiento de calles y al despeje de nieve durante la temporada invernal, una inversión que fortalecerá la capacidad operativa del municipio y mejorará los servicios para vecinos y visitantes. La entrega fue encabezada este martes por el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, quien destacó el impacto de este tipo de inversiones en el desarrollo de las comunidades y en la mejora de la calidad de vida de la población.

“Estamos muy contentos. Este es un día muy importante para Villa Pehuenia-Moquehue y fundamentalmente para sus vecinos. Las políticas de ordenamiento que aplica este gobierno están preparadas para llegar a la gente, con los materiales y las herramientas que les permitan vivir mejor”, afirmó el funcionario.

La nueva incorporación optimizará recursos municipales y mejorará la transitabilidad en la localidad.

Ousset remarcó además que estas acciones forman parte de una estrategia de fortalecimiento regional. “Con estas inversiones estamos potenciando cada una de nuestras regiones. En particular, en la Región del Pehuén se está trabajando mucho en infraestructura vial. Esto también tiene que ver con el reordenamiento del Estado, porque los recursos se destinan realmente donde tienen que ir”, señaló.

El ministro agregó que este tipo de obras y equipamiento permiten proyectar el crecimiento de las localidades y fortalecer su perfil turístico. “Esto permite proyectar nuestras localidades, generar bienestar y potenciar a las localidades que tienen por objeto impulsar el turismo”, sostuvo. Por su parte, el intendente Arturo de Gregorio calificó la incorporación como una gestión histórica para la localidad. “Llevábamos mucho tiempo alquilando un equipamiento similar. Ahora la localidad tiene su maquinaria propia, gracias al Gobierno de la Provincia del Neuquén”, expresó.

El intendente Arturo de Gregorio destacó que la localidad contará por primera vez con una motoniveladora propia.

El jefe comunal explicó que la motoniveladora fue adquirida con financiamiento conjunto entre Provincia y municipio y tendrá múltiples usos. “La vamos a destinar al mantenimiento de todas las calles y en la temporada invernal la vamos a utilizar para despejar la nieve”, indicó. Además, destacó el acompañamiento del gobierno provincial en la concreción del proyecto. “Le manifestamos al gobernador la importancia de esta inversión y hoy pasa a ser un sueño hecho realidad”, concluyó.