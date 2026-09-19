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Operativo de emergencia

Tragedia en el Lago Lácar: rescataron a una mujer que se ahogaba, pero murió pese a los esfuerzos de reanimación

La mujer fue retirada del agua cerca del Monumento a los Ciervos. Personal del SIEN, Prefectura Naval Argentina y efectivos policiales realizaron maniobras de RCP, pero no pudieron reanimarla.

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Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Sabado, 19 de septiembre de 2026 a las 13:56
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Los equipos de emergencia trabajaron cerca del Monumento a los Ciervos, en la costa del Lago Lácar. Foto: gentileza.

Una mujer mayor murió este sábado después de ser rescatada de las aguas del Lago Lácar, en San Martín de los Andes. El operativo se desplegó cerca del Monumento a los Ciervos, donde distintos equipos intentaron reanimarla luego de retirarla del agua.

Según información de Realidad Sanmartinense, la mujer había ingresado al lago y, por circunstancias que todavía no fueron determinadas, terminó en una situación de emergencia que requirió una intervención inmediata.

Personal del SIEN, efectivos policiales y miembros de la Prefectura Naval Argentina participaron del rescate. Después de retirarla del agua, los equipos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los equipos de emergencia intentaron reanimarla

Los profesionales continuaron con las tareas de asistencia en el lugar. A pesar de las maniobras realizadas, no lograron recuperar a la mujer y se confirmó su fallecimiento.

Por el momento, no se informaron las circunstancias que llevaron a la mujer a quedar en una situación de emergencia dentro del lago. Tampoco trascendieron los motivos por los cuales ingresó al agua.

Las actuaciones continuarán para establecer cómo se produjo la situación. Mientras tanto, el fallecimiento fue confirmado luego del trabajo realizado por los equipos que participaron del rescate en San Martín de los Andes.

 

 

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