Una mujer mayor murió este sábado después de ser rescatada de las aguas del Lago Lácar, en San Martín de los Andes. El operativo se desplegó cerca del Monumento a los Ciervos, donde distintos equipos intentaron reanimarla luego de retirarla del agua.

Según información de Realidad Sanmartinense, la mujer había ingresado al lago y, por circunstancias que todavía no fueron determinadas, terminó en una situación de emergencia que requirió una intervención inmediata.

Personal del SIEN, efectivos policiales y miembros de la Prefectura Naval Argentina participaron del rescate. Después de retirarla del agua, los equipos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los equipos de emergencia intentaron reanimarla

Los profesionales continuaron con las tareas de asistencia en el lugar. A pesar de las maniobras realizadas, no lograron recuperar a la mujer y se confirmó su fallecimiento.

Por el momento, no se informaron las circunstancias que llevaron a la mujer a quedar en una situación de emergencia dentro del lago. Tampoco trascendieron los motivos por los cuales ingresó al agua.

Las actuaciones continuarán para establecer cómo se produjo la situación. Mientras tanto, el fallecimiento fue confirmado luego del trabajo realizado por los equipos que participaron del rescate en San Martín de los Andes.