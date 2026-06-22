La Secretaría de Obras Públicas de la municipalidad de Cipolletti confirmó que la empresa distribuidora de energía EDERSA culminó los trabajos de corrimiento de columnas en el contexto de la construcción de la rotonda San Luis–Santa Cruz y obras complementarias. Con esta intervención, el proyecto ingresó en su etapa final, que se extenderá por un plazo estimado de 45 días corridos.

Las tareas se retomarán esta semana en el sector liberado, con el objetivo de concluir la obra hacia fines de agosto, mes en el que se prevé la inauguración oficial. La rotonda permitirá mejorar el flujo vehicular y la seguridad vial en uno de los accesos más transitados de la ciudad, donde el tránsito se ha intensificado en los últimos años por el crecimiento urbano y la mayor circulación hacia barrios y zonas de servicios.

Entre las obras pendientes se destacan el movimiento de suelo, la ejecución de base granular, la colocación de carpeta asfáltica, la construcción de cordón cuneta en rotonda e isletas, la instalación de alumbrado vial y la incorporación de señalización horizontal y vertical. Estas tareas permitirán completar la infraestructura necesaria para garantizar un ordenamiento seguro y eficiente en el sector.

El proyecto es una obra municipal adjudicada a la empresa Quidel, que tiene como principal objetivo optimizar la circulación vehicular y garantizar condiciones de seguridad para automovilistas y peatones. La intervención se incluye en el plan de infraestructura urbana que impulsa el municipio, con el propósito de ordenar el tránsito y acompañar el crecimiento de la ciudad mediante obras estratégicas en puntos críticos de circulación.

La obra de la rotonda San Luis–Santa Cruz se suma a otras iniciativas de modernización vial que buscan dar respuesta a la demanda de los vecinos y mejorar la conectividad en sectores de alta densidad de tránsito. Con la finalización prevista para agosto, el municipio proyecta un impacto positivo en la movilidad urbana y en la seguridad de quienes circulan diariamente por este acceso.