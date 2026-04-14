Luego de los reclamos de los gobiernos provincial y municipal, Vialidad Nacional anunció que el 15 y 16 de abril se harán tareas de inspección y relevamiento en el puente de la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 857, que une La Adela con Río Colorado. Durante las jornadas de trabajo, el tránsito será interrumpido en media calzada entre las 8 y las 18, lo que implicará una circulación parcial. Se solicitó a los usuarios respetar la señalización transitoria y tener en cuenta posibles demoras en los viajes. Además, se recomendó a los vehículos livianos utilizar el puente urbano dentro de las localidades para descomprimir el tránsito en el sector de obra.

Las tareas incluyen la inspección de la parte superior e inferior del tablero del puente, complementando los trabajos de bacheo y limpieza de drenajes realizados hace algunos días. Para ello se empleará un equipo especial con brazo articulado que permitirá acceder a la parte inferior de la estructura y facilitar el relevamiento de vigas, apoyos, columnas y tablero en general.

Una vez concluido el análisis, Vialidad Nacional definirá el plan de trabajo, los plazos y las medidas de conservación necesarias para garantizar mayor durabilidad de la estructura y mejorar las condiciones de transitabilidad. El operativo será coordinado por el Distrito La Pampa, responsable del mantenimiento del puente, con apoyo del Distrito Río Negro, el Distrito Buenos Aires y Casa Central.

Durante las inspecciones, personal vial trabajará con señalización transitoria y reducción de carril para asegurar la circulación en condiciones de seguridad. La medida busca prevenir riesgos y ordenar el tránsito en un punto clave de conexión regional.

El puente de la Ruta 22 constituye un enlace estratégico entre La Adela y Río Colorado, por lo que las tareas de conservación resultan fundamentales para sostener la transitabilidad y garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.