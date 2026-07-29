Este martes se cumplió el operativo de traslado de Alan, el adolescente de 14 años que sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo durante un incendio en el barrio San Martín, en Roca. Una ambulancia escoltada por personal policial partió desde el hospital Francisco López Lima hacia el aeropuerto Arturo Illia, donde lo aguardaba un jet sanitario para llevarlo directamente al Hospital Garrahan en Buenos Aires.

Alan viajó acompañado por equipos médicos especializados del Garrahan, mientras su familia y toda la ciudad mantienen la expectativa en el tratamiento de alta complejidad que pueda recibir para lograr su evolución. El operativo incluyó la coordinación de profesionales del hospital local, el SIARME y el equipo de traslado aéreo, quienes trabajaron de manera articulada para garantizar la seguridad del paciente en cada etapa del viaje.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó el operativo y el trabajo de la salud pública. En un mensaje difundido en redes sociales, afirmó: “Quiero agradecer de corazón a cada integrante del Hospital López Lima, del Ministerio de Salud, del SIARME, del equipo de traslado aéreo y a todos los profesionales que trabajaron con rapidez, compromiso y enorme vocación para hacer posible este operativo”.

Weretilneck subrayó que “la salud pública también se construye así: con equipos que se organizan, actúan con rapidez y ponen todo de sí para cuidar una vida cuando más se los necesita”.

El mandatario aseguró que el Gobierno seguirá acompañando a Alan, a su familia y a todo el equipo médico, con la esperanza de que el adolescente pueda recuperarse. Además, resaltó que el operativo refleja la capacidad de respuesta del sistema sanitario rionegrino y la importancia de contar con recursos humanos preparados para enfrentar emergencias de alta complejidad.