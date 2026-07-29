El Tren Patagónico volverá a recorrer el extenso trayecto entre Viedma y Bariloche desde este viernes 31 de julio, luego de casi dos semanas de interrupción obligada por el espectacular descarrilamiento registrado el pasado 17 de julio. La empresa confirmó que el servicio quedó restablecido tras finalizar las tareas de reparación sobre la infraestructura ferroviaria destruida durante el accidente.

El regreso de la formación pone fin a una suspensión que generó fuertes complicaciones en plena temporada invernal. Durante casi quince días, cientos de pasajeros vieron frustrados sus planes y tres servicios debieron ser cancelados mientras cuadrillas especializadas trabajaban contrarreloj para reconstruir el tramo afectado y garantizar que el tren pudiera volver a circular con seguridad.

Todo comenzó cuando la formación impactó contra varios bovinos que se encontraban sobre las vías, a la altura del kilómetro 95 del recorrido. La violencia del choque provocó el descarrilamiento y dejó un panorama desolador: más de 70 metros de vías completamente destruidos y 130 pasajeros obligados a ser evacuados en medio de un operativo de emergencia que demandó varias horas.

Además del rescate de quienes viajaban a bordo, la empresa tuvo que reorganizar de urgencia el traslado de decenas de personas que esperaban continuar viaje hacia Bariloche. Entre ellos se encontraban unos 60 pasajeros que aguardaban en San Antonio Oeste y que finalmente fueron derivados por vía terrestre para completar el recorrido.

Mientras tanto, las tareas para recuperar el servicio no dieron tregua. Según explicó el gerente comercial de Tren Patagónico, Darío Dukart, el objetivo fue rescatar la locomotora, reconstruir el sector de vías destruido y acelerar los trabajos pese a las complicadas condiciones climáticas que dominaron la región durante los últimos días.

Una vez finalizadas las reparaciones y superadas las pruebas de seguridad, la empresa confirmó que el servicio volverá a operar con su esquema habitual. La formación partirá todos los viernes desde Viedma y emprenderá el regreso los domingos desde Bariloche, completando un recorrido de aproximadamente 18 horas entre la costa atlántica y la cordillera rionegrina.

Con el anuncio oficial, Tren Patagónico también agradeció la paciencia de los usuarios durante la interrupción y aseguró que continuará trabajando para ofrecer un servicio seguro y confiable. Así, después del accidente que paralizó una de las conexiones ferroviarias más emblemáticas de la Patagonia, el tren volverá a ponerse en marcha y recuperar un recorrido clave para el turismo y los habitantes de Río Negro.