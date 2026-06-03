La desaparición de un hombre después de una discusión de pareja terminó rodeada de interrogantes y preocupación en San Martín de los Andes. Todo tomó un giro todavía más inquietante cuando la mujer encontró la camioneta que ambos utilizaban estacionada en una esquina del barrio La Cascada y descubrió armas de fuego dentro del vehículo.

El procedimiento se realizó durante la tarde y noche de este lunes en la zona de calles Buenos Aires y Saurel, donde intervino personal policial luego del llamado de la mujer, que manifestó temor por la situación que estaba atravesando.

Según relató ante los efectivos, días atrás había mantenido una fuerte discusión con su pareja. Después de esa pelea, el hombre se retiró de la vivienda y desde entonces no volvió a tener contacto con ella ni se supo dónde estaba.

La camioneta apareció en una esquina del barrio

Mientras intentaba ubicarlo, la mujer encontró la camioneta estacionada sobre la vía pública en el barrio La Cascada. Cuando revisó el interior del vehículo observó armas de fuego y decidió pedir ayuda de inmediato.

El contexto previo encendió todavía más la preocupación. De acuerdo con lo informado en la intervención policial, la mujer también mencionó presuntos problemas de consumo que atravesaría el hombre.

Ante esa situación, pidió asistencia, manifestó su intención de radicar una denuncia formal y solicitó medidas de restricción para resguardar su seguridad.

Qué encontraron dentro del vehículo

Tras llegar al lugar, la Policía preservó la zona y dio intervención a las áreas especializadas para realizar las pericias correspondientes y secuestrar el armamento hallado.

Dentro de la camioneta encontraron al menos dos armas: un arma calibre .22 y una carabina.

Ahora se espera que las diligencias determinen si las armas contaban con documentación o si la situación podría derivar también en una causa judicial vinculada a la tenencia del armamento.

Horas de operativo y vecinos sorprendidos

El procedimiento se extendió durante varias horas y generó movimiento policial en uno de los sectores residenciales de San Martín de los Andes.

Vecinos de la zona se vieron afectados por las restricciones de circulación y siguieron con atención el operativo mientras continuaban las averiguaciones sobre el paradero del hombre.

Hasta el momento no trascendieron novedades oficiales sobre dónde se encuentra ni en qué condiciones estaría.