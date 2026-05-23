La inseguridad volvió a generar preocupación en San Martín de los Andes luego de que una mujer viviera una situación de extrema tensión al encontrar a un delincuente dentro de su camioneta estacionada en pleno centro de la ciudad. El hecho ocurrió este jueves 21 alrededor de las 19 sobre calle Drury, entre San Martín y Villegas.

Según relató la damnificada a los portales sanmartinenses, el ladrón actuó solo y habría utilizado un inhibidor de señal para desbloquear el vehículo sin necesidad de violentar cerraduras ni romper vidrios. “Me encontré al tipo adentro de la camioneta”, contó la víctima tras el episodio.

Escapó con dinero robado tras ser descubierto

De acuerdo al relato de la mujer, el delincuente ingresó por la puerta del acompañante y descendió rápidamente cuando advirtió que la propietaria estaba por subir al vehículo. En un primer momento intentó alejarse caminando con tranquilidad, “como si estuviera paseando”, para evitar levantar sospechas.

Sin embargo, cuando la mujer comenzó a gritar y pedir ayuda, escapó corriendo con dinero que había sustraído del interior de la camioneta. La escena ocurrió en una zona céntrica y muy transitada de esa localidad cordillerana, lo que generó preocupación entre vecinos y comerciantes.

Trabajadores persiguieron al ladrón y recuperaron el dinero

La rápida intervención de empleados de la empresa SICLA (Sistema Integral de Construcción Liviana Argentino), que se encontraban en las inmediaciones, fue clave para recuperar el dinero robado. Los jóvenes persiguieron al delincuente durante aproximadamente tres cuadras.

Durante la huida, el sospechoso arrojó el efectivo para evitar ser alcanzado y finalmente logró escapar. “Por suerte unos chicos de SICLA lo corrieron y pudieron recuperar la plata que me había robado”, expresó la víctima, quien también agradeció públicamente la ayuda recibida.

Alerta por la modalidad de robos con inhibidores

El reciente episodio reaviva el debate sobre una modalidad delictiva que crece en distintas ciudades del país y que ya genera preocupación en la provincia de Neuquén: los robos mediante inhibidores de señal. Estos dispositivos bloquean la señal del cierre centralizado cuando el conductor activa la llave a distancia.

Así, muchos automovilistas creen haber cerrado correctamente sus vehículos, aunque en realidad quedan abiertos y a merced de los delincuentes. Especialistas en seguridad recomiendan verificar manualmente el cierre de las puertas antes de retirarse y evitar dejar dinero, documentación u otras pertenencias de valor en el interior de los vehículos.