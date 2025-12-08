Una discusión en un auto derivó en un crimen

El barrio Costa Norte de Cipolletti fue escenario de un violento episodio que terminó con un joven de 26 años asesinado. La investigación indica que tres hombres viajaban en un Chevrolet Corsa gris cuando una pelea entre dos de ellos escaló de manera repentina y terminó en un ataque con arma blanca.

El joven murió antes de recibir ayuda

La Policía recibió un llamado que alertaba sobre una persona tendida en la calle. Cuando llegaron, encontraron a la víctima tirada al costado del vehículo, con heridas compatibles con puñaladas, según confirmaron los peritos que trabajaron en el lugar.

El joven —oriundo de Neuquén— murió en el sitio debido a la gravedad de las lesiones. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca para la autopsia.

El agresor huyó con una mochila y continúa prófugo

Testigos observaron cómo uno de los hombres descendió del auto con una mochila negra tras la pelea y se alejó rápidamente del lugar. La identidad del agresor ya fue establecida y la Policía realizó allanamientos en viviendas cercanas, aunque hasta el momento no pudieron detenerlo.

Las autoridades consideran que podría estar escondido en un radio reducido y que su captura sería inminente.

Un segundo hombre quedó demorado en el lugar

Al lado del cuerpo, personal policial encontró a otro joven inconsciente y alcoholizado, quien fue demorado en averiguación de antecedentes y para aportar datos sobre lo sucedido. No está confirmado si tuvo participación directa durante la agresión.

La escena del ataque fue peritada durante horas

El vehículo —con las llaves puestas, ventanillas bajas, botellas de cerveza, un celular encendido y documentación en su interior— fue resguardado por el Gabinete de Criminalística.

También se preservó el sector de la calle donde cayó la víctima, mientras se realizaron entrevistas a vecinos y relevamientos en el área para reconstruir la secuencia del crimen.