Un accidente vial ocurrió este martes en la Ruta Provincial N.º 2, a la altura del kilómetro 33, en jurisdicción de San Antonio Oeste. Una familia que viajaba hacia el Alto Valle protagonizó un vuelco con su vehículo, pero afortunadamente resultó ilesa.

Al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios se encontraron con un Fiat Siena volcado, con las ruedas hacia arriba. El conductor, su esposa y dos hijos ya habían logrado salir del vehículo por sus propios medios. Una ambulancia del hospital asistió a los ocupantes, quienes solo presentaron golpes leves. Todos fueron revisados por el equipo médico y, tras la evaluación, se determinó que no era necesario el traslado.

Fuentes policiales confirmaron que el accidente no dejó heridos de gravedad, pese a la espectacularidad del vuelco. El hecho fue reportado alrededor de las 16:50 horas, y rápidamente se activó el operativo de emergencia con presencia de bomberos, personal médico y efectivos de seguridad vial.

El siniestro se suma a otros episodios registrados en el mismo tramo de la ruta, lo que refuerza la necesidad de extremar precauciones al circular por la zona. Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener la atención en todo momento para evitar accidentes.

Asimismo, se inició una investigación para determinar la mecánica del accidente y establecer si las condiciones de la calzada, el estado del vehículo o algún factor externo pudieron haber influido en el vuelco. Desde el Cuerpo Vial se recordó que la Ruta Provincial N.º 2 es un corredor de tránsito frecuente y que la prevención resulta clave para reducir la siniestralidad.