La conducción provincial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Río Negro salió con dureza al cruce del Gobierno tras el anuncio de una prueba piloto de control facial de asistencia en el hospital de San Antonio Oeste. Desde el gremio aclararon que no rechazan los mecanismos de control, pero remarcaron que la medida refleja una “escandalosa distorsión de prioridades” frente a la crisis salarial y las necesidades del sistema de salud pública.

UPCN sostuvo que los trabajadores estatales “no le temen al control” y recordaron que en los hospitales ya existen sistemas para registrar la asistencia. La preocupación, señalaron, pasa por la decisión de destinar recursos a nuevas tecnologías de monitoreo mientras persisten problemas estructurales en el sector.

“El problema no es el control del presentismo, el problema son las prioridades”, afirmaron desde la organización sindical, cuestionando que el Ejecutivo provincial dedique “tiempo, energía y recursos” a fiscalizar a los trabajadores mientras mantiene salarios bajos y no resuelve falencias edilicias y de equipamiento.

Como ejemplo, mencionaron el caso del tomógrafo del hospital Artémides Zatti de Viedma, fuera de servicio desde hace dos meses. Según el gremio, su reparación demandaría unos 60 mil dólares, cifra que contrastaron con los fondos destinados al sistema de control biométrico. También recordaron la contratación de una empresa privada para auditar certificados médicos, cuestionando los montos invertidos en esos controles.

Entre los reclamos, UPCN enumeró sueldos que no alcanzan la canasta básica, faltantes de insumos y medicamentos en guardias hospitalarias y equipamiento deteriorado o sin mantenimiento.

“Es una total falta de sensibilidad poner cámaras de última generación para mirarle la cara a un trabajador al que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, en edificios donde a veces no hay ni insumos elementales para atender a un paciente”, remarcaron.

Finalmente, exigieron a Salud que suspendan la implementación del sistema de reconocimiento facial y destinen esos recursos a recomponer salarios y fortalecer la infraestructura hospitalaria. “La salud pública se defiende con salarios dignos y hospitales equipados, no con empleados vigilados y empobrecidos”, concluyeron desde el gremio dirigido por Juan Carlos Scalesi.