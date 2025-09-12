Derecho de Admisión en Cipolletti: ocho barras no podrán acercarse a la Visera durante los partidos

La Justicia rionegrina prohibió el ingreso a la cancha de Cipolletti a ocho barras de "La 69" tras los graves episodios de violencia luego de la derrota ante Bolivar. Deberán presentarse obligatoriamente en la comisaría durante los partidos de local.

El Juez de Garantías Juan Pedro Puntel dispuso una medida cautelar contra los involucrados en los disturbios del domingo 31 de agosto, cuando un grupo de violentos atacó a piedrazos el micro del equipo visitante desde la calle O’Higgins, enfrentándose luego con la Policía. El caos terminó salpicando incluso a la platea, donde aún permanecía público que no había evacuado el estadio.

Los ocho barras implicados —entre ellos algunos de los principales referentes de “La 69”— fueron identificados y notificados en audiencia judicial. Se trata de Aguilera Enrique Gerardo, Arratia Blas Iván, Cárdenas Damián David, Flores Miguel Ángel, Gómez Facundo Juan Cruz, Inostroza Nelson Bautista, Miguelez Enzo Federico Agustín y Nahuel Enzo Franco. Todos ellos tienen ahora prohibido acercarse al estadio del Club Cipolletti durante los partidos, y deberán presentarse en la Comisaría 4° de media hora antes del inicio de los encuentros y permanecer allí hasta media hora después de finalizados.

Además, se dispuso la prohibición de ingreso al estadio con bombos, trompetas, banderas o cualquier otro elemento contundente para todos los integrantes de la facción. La medida será aplicada a partir del próximo domingo, cuando Cipolletti reciba a Olimpo a las 15 en el cierre de la segunda fase del campeonato.

En paralelo, el Club Cipolletti emitió un comunicado oficial donde informó a sus socios y a la comunidad sobre esta resolución tomada “en conjunto con la Fiscalía de la Provincia de Río Negro”. La institución remarcó que se compromete “a cumplir estrictamente cada una de las disposiciones” y reafirmó su “compromiso absoluto con la seguridad de nuestras familias, socios e hinchas”.

“La Fiscalía continúa trabajando para identificar y sancionar a más responsables de los incidentes”, agregaron desde la entidad, al tiempo que dejaron claro que se mantendrá un canal permanente de trabajo conjunto con la Justicia.

Desde el club también repudiaron toda forma de violencia y aseguraron que “la prioridad seguirá siendo garantizar un ambiente seguro, familiar y respetuoso” para todas las jornadas deportivas.