La preocupación crece en Bariloche por la desaparición de Juan Leonardo Ifran, un hombre de 50 años de quien no se sabe nada desde el martes pasado. El hombre vive en Villa Los Coihues y trabaja en una rentadora de autos.

Según se pudo reconstruir, esa noche Ifran se reunió a cenar con sus compañeros de trabajo para festejar el final de la temporada. Los testimonios aportados a la investigación señalaron que habría bebido en exceso y recordaron que años atrás había protagonizado un episodio similar, permaneciendo varios días desaparecido.

Fuentes allegadas a la investigación indicaron que Ifran atravesaría una situación de “consumo problemático”. Sin embargo, los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis y buscan reconstruir sus últimos movimientos antes de establecer qué pudo haber ocurrido.

Al momento de ausentarse, vestía un pantalón marrón claro, un buzo gris con capucha con un logo de Puerto Madryn, una campera azul y zapatillas marrones. Es de contextura robusta, mide 1,83 metros, tiene pelo negro canoso corto, ojos verdes y tez blanca. Además, posee un tatuaje con el nombre “Liliana”.

Durante las últimas horas, los responsables de la búsqueda recopilaron testimonios, relevaron cámaras de seguridad y realizaron distintas averiguaciones para intentar determinar dónde estuvo Ifran por última vez. También se efectuaron diligencias en su vivienda.

Desde la Policía de Río Negro señalaron que las medidas realizadas en la casa tuvieron como objetivo “obtener nuevos elementos que permitan establecer su paradero”. Mientras pasan las horas, la incertidumbre crece y los investigadores intentan reconstruir los últimos pasos del hombre para dar con su paradero.