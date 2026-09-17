La situación médica y procesal de Konstantin Rudnev volvió a generar un fuerte cruce entre la defensa y la Fiscalía Federal de Bariloche. Durante una audiencia en la que se discutió el cumplimiento de la resolución que ordenó revisar su prisión domiciliaria, el abogado Martín Sarubbi cuestionó una referencia del fiscal Gustavo Révora sobre conversaciones mantenidas con una médica vinculada al Cuerpo Médico Forense.

La defensa rechazó nuevamente la interpretación de la Fiscalía sobre las sucesivas intervenciones quirúrgicas de Rudnev. Mientras la acusación sostiene que las demoras para concretar el examen médico podrían constituir una maniobra para mantenerlo en su domicilio, Sarubbi respondió: “Yo no invento intervenciones quirúrgicas. Si se realizan intervenciones quirúrgicas es porque existe una realidad médica que las determina”.

El abogado aseguró que cada una de las presentaciones realizadas ante la Justicia estuvo acompañada por documentación médica y profesionales que respaldaron los diagnósticos. En ese sentido, insistió: “Si se realiza una intervención quirúrgica es porque esa decisión se basa en un criterio médico”. Y agregó: “Tampoco creo que ningún médico vaya a operar gratuitamente a una persona simplemente para aparentar algo, con el propósito de continuar prolongando el arresto domiciliario”.

La Fiscalía sostiene una postura completamente diferente. Según explicó durante la audiencia, ya pasaron más de 90 días sin que pudiera completarse la evaluación ordenada por la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó la prisión domiciliaria y dispuso que Rudnev continúe en prisión preventiva en un establecimiento penitenciario, previo examen de una junta médica. Para la acusación, los sucesivos episodios vinculados con su salud terminaron demorando el procedimiento y podrían configurar “una evidente maniobra dilatoria”.

En medio de esa discusión apareció el punto que provocó el cuestionamiento más fuerte de la defensa. Révora explicó las gestiones realizadas para avanzar con el examen y sostuvo que la Fiscalía venía dialogando con una profesional. Al pedir que un equipo médico concurriera al domicilio de San Vicente donde Rudnev cumple la prisión domiciliaria, afirmó: “Vamos a solicitar, como lo ha manifestado no solo el médico que estuvo presente acá, sino la doctora Monti, con la que hemos venido también dialogando de este tema ya hace bastante, que un equipo de médicos concurra a la quinta de San Vicente donde el señor Rudnev se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria”.

La respuesta de Sarubbi fue inmediata. “Me llama la atención que el fiscal Révora diga que habla con una médica del Cuerpo Médico Forense”, sostuvo el defensor. Su planteo apuntó a la necesidad de que las comunicaciones y medidas relacionadas con una evaluación pericial se desarrollen por los mecanismos formales, con conocimiento y posibilidad de control de todas las partes.

La defensa no se opuso a que los médicos concurran al domicilio de Rudnev para realizar el examen, pero pidió ser notificada previamente y participar junto con sus propios peritos. Sarubbi también recordó que, tras una intervención anterior, un médico de parte habría detectado fiebre, taquicardia, hipertensión y otras complicaciones posquirúrgicas que llevaron a indicar una internación, hechos que para la defensa demostrarían que las demoras no fueron provocadas deliberadamente.

Ahora, el resultado del examen médico será clave para la próxima discusión judicial. La Fiscalía busca determinar si el estado de salud de Rudnev permite cumplir la prisión preventiva en una unidad penitenciaria, mientras que su defensa insiste en que cualquier decisión debe contemplar las complicaciones médicas documentadas y garantizar el control de todas las partes sobre la evaluación. El expediente vuelve así a quedar atravesado por dos discusiones: la salud del acusado y la forma en que se está intentando determinarla.