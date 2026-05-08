La Brigada Rural de San Antonio Oeste realizó este jueves un control vehicular sobre la Ruta Nacional 3, en el acceso sur a Las Grutas, e interceptó a una camioneta Toyota Hilux que transportaba bolsas con carne faenada de guanaco en la caja del rodado.

Tras el procedimiento, intervino personal de Fauna Silvestre, que secuestró cerca de 850 kilos de carne, además del vehículo. Durante la requisa también fueron incautadas municiones calibre 22, un cargador, un cuchillo y un equipo de comunicación, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Las actuaciones derivaron en una causa judicial por infracción a la Ley Nacional de Fauna, con intervención de la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, además de expedientes administrativos por incumplimiento de las normas provinciales de protección de especies silvestres.

El operativo es parte de los controles que la Brigada Rural viene desarrollando en distintos puntos de la provincia para prevenir la caza furtiva y el tráfico ilegal de animales. En las últimas semanas, se registraron procedimientos similares en rutas de la región, con secuestro de carne de especies protegidas y apertura de causas judiciales.

Intervino Fauna Silvestre y la Fiscalía Descentralizada

El procedimiento será informado a la Dirección de Fauna de Río Negro, que evaluará las sanciones administrativas correspondientes. Desde la Brigada Rural remarcaron que estos controles buscan desalentar la caza furtiva y proteger especies en peligro, como el guanaco, cuya comercialización está prohibida. La coordinación entre fuerzas de seguridad y organismos provinciales se consolida como una estrategia clave para preservar la biodiversidad y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente